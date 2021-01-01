اعرفى إزاى تقطعى فرخة كاملة وتخرجي منها أكثر من أكلة

سواء كنت تطبخين لشخص واحد أو لعائلة بأكملها، فإن الدجاجة الكاملة هي طريقة اقتصادية للغاية للقيام بذلك، فالدجاجة الواحدة يمكن أن توفر وجبات مختلفة لأكثر من فرد، وذلك في حالة تقطيعها بطريقة صحيحة، لذا يستعرض اليوم السابع الطريقة الصحيحة لتقطيع فرخة كاملة وتجهيز أكثر من أكلة منها لأفراد أسرتك مهما اختلفت أذواقهم وفقًا لموقع "thespruceeats" كما يلي:
خطوات تقطيع دجاجة كاملة
ضعي الدجاجة على لوح التقطيع وصدرها لأعلى، مع توجيه أفخاذها نحوك.
اسحبي ساق واحدة بعيدًا عن الجسم واقطعي الجلد بين الساق والجسم، ثم قومي بثني الفخذ للأسفل باتجاه لوح التقطيع، والذي سيخرج عظم الفخذ من تجويفه، أدخلي السكين في هذا المفصل واقطعيه بشكل مستقيم، وافصلي الساق عن الجسم، ثم كرري ما فعلتيه على الجانب الآخر.
اقلبي قسمًا واحدًا من الساق، وجانب الجلد لأسفل، واقطعي على طول خط الدهون بين الفخذ والدبوس، مما سيوجه السكين مباشرةً خلال المفصل، ويفصل بين القطعتين، ثم كرر ما فعلته مع الساق الأخرى.
اقلبي الدجاج على جانبه واسحبي جناحًا بعيدًا عن الجسم، اشعري بمكان التقاء مفصل الجناح بالجسم، فهو يقع في عمق الجسد أكثر مما تعتقدين، ثم اصنعي شقًا صغيرًا من الخارج من هذا المفصل، ثم قطعًا من الداخل، واقطعي المفصل تمامًا وافصليه عن الجسم، واقلبي الدجاج على جانبه الآخر وكرري الأمر.
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