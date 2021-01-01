طرق للتصرف الصحيح..لو بنتك واقعة في مشكلة

وسائل التواصل الافتراضي تسببت في انتشار الكثير من جرائم الابتزاز وغيرها مشكلات كثيرة والتي تتعرض لها الفتيات يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبالطبع فهناك اختلاف كبير بين الأسرة التي تدعم أبناءها نفسيا في مواجهة هذا الموقف وبين أسرة أخرى تواجه هذا الموقف بأسلوب خاطىء قد يدفغ الأبناء لإيذاء أنفسهم نتيجة شعورهم أنهم ضحية لهذا الابتزاز ولكن لا أحد يسمعهم ولا يهتم بهم لذا نتناول مع ريهام عبد الرحمن خبيرة العلاقات الأسرية والباحثة في الصحة النفسية نصائح للتصرف الصحيح إذا تعرضت ابنتك لمشكلة ابتزاز.
الحوار الدائم:
الحوار مع الأبناء يجعلهم يشعرون بالتواصل والقرب من الآباء، وبالتالي إذا تعرضوا لأي موقف يشعرون من خلاله بالضعف وعدم القدرة على المواجهة فأول من يلجأون إليهم هم الأباء فكونوا على تواصل دائم معهم.
الانصات باهتمام:
جزء من الذكاء العاطفي هو فهم ما وراء الكلمات والمشاعر وبالتالي احتواء خوفها ومشاعرها في تلك اللحظة، وعدم استخدام التوبيخ واللوم في النصيحة وهناك بعض الأمهات التي لا تستطيع السيطرة على أعصابها فتلجأ للعنف والإيذاء الجسدي والمعنوي كنوع من تفريغ الغضب والشعور بصدمة الموقف ولكن احذري فذلك قد يجعل ابنتك تشعر بالاكتئاب والوحدة في ذلك الموقف الذي يتطلب الدعم والإرشاد.
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