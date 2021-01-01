طرق للتصرف الصحيح..لو بنتك واقعة في مشكلة



طرق للتصرف الصحيح طرق للتصرف الصحيح



وسائل التواصل الافتراضي تسببت في انتشار الكثير من جرائم الابتزاز وغيرها مشكلات كثيرة والتي تتعرض لها الفتيات يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي وبالطبع فهناك اختلاف كبير بين الأسرة التي تدعم أبناءها نفسيا في مواجهة هذا الموقف وبين أسرة أخرى تواجه هذا الموقف بأسلوب خاطىء قد يدفغ الأبناء لإيذاء أنفسهم نتيجة شعورهم أنهم ضحية لهذا الابتزاز ولكن لا أحد يسمعهم ولا يهتم بهم لذا نتناول مع ريهام عبد الرحمن خبيرة العلاقات الأسرية والباحثة في الصحة النفسية نصائح للتصرف الصحيح إذا تعرضت ابنتك لمشكلة ابتزاز.



الحوار الدائم:

الحوار مع الأبناء يجعلهم يشعرون بالتواصل والقرب من الآباء، وبالتالي إذا تعرضوا لأي موقف يشعرون من خلاله بالضعف وعدم القدرة على المواجهة فأول من يلجأون إليهم هم الأباء فكونوا على تواصل دائم معهم.



الانصات باهتمام:

جزء من الذكاء العاطفي هو فهم ما وراء الكلمات والمشاعر وبالتالي احتواء خوفها ومشاعرها في تلك اللحظة، وعدم استخدام التوبيخ واللوم في النصيحة وهناك بعض الأمهات التي لا تستطيع السيطرة على أعصابها فتلجأ للعنف والإيذاء الجسدي والمعنوي كنوع من تفريغ الغضب والشعور بصدمة الموقف ولكن احذري فذلك قد يجعل ابنتك تشعر بالاكتئاب والوحدة في ذلك الموقف الذي يتطلب الدعم والإرشاد.

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التوعية الآمنة:توعية الفتاة بأن هناك الكثير من النماذج التي تتعرض للابتزاز يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى تشعر بأنها ليست الوحيدة التي تعرضت لهذا الموقف فالاحتواء والدعم والنصح الآمن يجعل الأبناء ينتمون للأسرة وحتى وإن تعرضوا للابتزاز فانتمائهم للأسرة بمثابة الدرع الآمن الذي يلوذون إليه في مواجهة الدخلاء على حياتهم الشخصية.اتخاذ بعض الاجراءات القانونية:من المهم اتخاذ بعض الإجراءات القانونية في أقرب وقت ممكن فردع مثل هؤلاء المجرمين يعد سلوك إيجابي لابد وأن تمارسه الأسرة ولا تحمل الفتاة كل المسئولية .المصاحبة والمصداقة:الأبناء بحاجة دائمة للانصات لمشاعرهم والاهتمام بهم، وعدم التغافل عن مشكلاتهم واهتماماتهم فمن خلال هذه الاهتمامات نستطيع الدخول لقلوبهم وأفكارهم ونملأ مساحات الفراغ العاطفية التي من الممكن الدخول من خلالها من قبل لصوص العواطف على مواقع التواصل الاجتماعي.