تفاصيل إنهاء أزمة الشناوي وعبد المنعم في الأهلي



أزمة عبد المنعم والشناوي في الأهلي أزمة عبد المنعم والشناوي في الأهلي



حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، على عقد جلسة مع محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم، ثنائي الفريق من أجل إنهاء تداعيات الأزمة التي نشبت بينهما أمس الأول، خلال مباراة الرجاء المغربي.

وقالت مصادر إن عبد الحفيظ طالب عبد المنعم بضرورة الإنصات لنصائح الشناوي، التي اعتاد الأخير على توجيهها لزملائه داخل الملعب طوال الفترة الماضية.



وأوضحت المصادر أن عبد الحفيظ، رفض توقيع عقوبة مالية على محمد عبد المنعم، خاصة في ظل كونها المرة الأولى للاعب، مؤكدة أن اللاعب اعتذر للشناوي على الطريقة التي تحدث خلالها مع زميله كابتن الفريق.

وأشارت المصادر، إلى أن صعوبة موقف الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، دفعت عبد الحفيظ إلى إنهاء الأمر بشكل ودي بين الثنائي.

كما تدخل عدد من كبار الأهلي، مثل وليد سليمان وعمرو السولية لإنهاء الأمر بالحديث مع محمد عبد المنعم مدافع الفريق، ومطالبته بعدم تكرار الحديث بهذا الشكل مع زميله كابتن الفريق.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الإثنين، قبل السفر إلى المغرب صباح غد الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي المقبلة في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، والمحدد لها الجمعة المقبل على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.



ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقق الفوز على الرجاء بهدفين مقابل هدف، سجلهما كل من عمرو السولية وحسين الشحات.