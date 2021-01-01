مبروك عطية يكشف موقفًا تعرض له النبي خلال الصلاة بسبب آية



الدكتور مبروك عطية الدكتور مبروك عطية



كشف الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، عن الآية التي شَرَقَ عندها النبي- صلى الله عليه وسلم- وماذا فعل، قائلا: معلومة من المعلومات النادرة.



معلومة من المعلومات النادرة

وقال مبروك عطية خلال بث مباشر له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أقدم لكم معلومة من المعلومات النادرة، وهي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أثناء إحدى الصلوات، حدثت له شَرْقَة، ما دفعه إلى الركوع على الفور.



وأضاف مبروك عطية: في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه عن عبدالله بن السائب، أن النبي صلى الصبح بالمؤمنين، وعندما وصل إلى قوله- تعالى-: «وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى? رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ»، أصابته شَرْقَة، وأكيد إنتوا عارفين معنى الشرقة، اللي بتيجي للناس كلها.

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وأكمل مبروك عطية: عندما أصابت النبي الشرقة؛ فهل تدرون ماذا فعل؟، قال النبي: الله أكبر، وركع، وهذا درس لن نتعلمه إلا منه- صلى الله عليه وسلم-.وواصل مبروك عطية في منشوره: في حديث تاني هربطه بالسابق وأقفل، النبي كان يخرج للصلاة وينوي الإطالة، لكن عندما يسمع بكاء الصبي أو الصبية؛ فيختصر ولا يطيل، مضيفا: هو- صلى الله عليه وسلم- لما أصابته شَرقة؛ ركع، ولما سمع عيل بيعيط في الصلاة؛ ركع، وهذا يعني أن الدين يسر وجميل.واختتم مبروك عطية: السر في الصلاة؛ يكمن في تعظيمها، واحترام وقتها، أما في أداء الصلاة؛ فالأمر مبني على اليسر والسماحة والسرعة، والإمام اللي يجيله شَرْقَة؛ مايصرش على إكمال الربع أو الجزء، ويقرف اللي وراه، اركع يا أخي، فقد ركع من هو أفضل منك.