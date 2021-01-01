مبروك عطية يكشف موقفًا تعرض له النبي خلال الصلاة بسبب آية

كشف الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، عن الآية التي شَرَقَ عندها النبي- صلى الله عليه وسلم- وماذا فعل، قائلا: معلومة من المعلومات النادرة.
معلومة من المعلومات النادرة
وقال مبروك عطية خلال بث مباشر له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أقدم لكم معلومة من المعلومات النادرة، وهي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أثناء إحدى الصلوات، حدثت له شَرْقَة، ما دفعه إلى الركوع على الفور.
وأضاف مبروك عطية: في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه عن عبدالله بن السائب، أن النبي صلى الصبح بالمؤمنين، وعندما وصل إلى قوله- تعالى-: «وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى? رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ»، أصابته شَرْقَة، وأكيد إنتوا عارفين معنى الشرقة، اللي بتيجي للناس كلها.
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