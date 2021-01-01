عميد تربية عين شمس: امتحانات الميد تيرم تسير بشكل منتظم

أكد الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، أن الامتحانات تسير بشكل منتظم منذ انطلاقها مطلع الأسبوع الجارى، وفقا للجداول الزمنية للامتحانات المعلنة للطلاب، وأنه سيتم انتظام الأعمال بالكنترولات بعد انتهاء الاختبارات مباشرة.
وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس، انتظام امتحانات «الميد تيرم» بالكلية، مشيرا إلى أن اعداد حالات الغش التي تم ضبطها بلجان الامتحانات محدودة منذ انطلاقها ولا تتعدى حالة أو حالتين مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب الذين يتم ضبطهم وفقا لنصوص اللوائح.
وقال الدكتور حازم راشد، خلال تصريح لـ صدى البلد"، إن هناك انتظام كامل فى أعمال الكنترولات حيث يتم تصحيح الامتحانات أول بأول بمجرد الانتهاء من الاختبار لافتا إلى أن الامتحانات فى مستوى الطلاب ولا يتم رصد شكاوى كبيرة من صعوبة الاختبارات وما تلقته إدارة الكلية أمور محدودة فى بعض المواد ويتم مراعاة ذلك ووضعها فى الاعتبار ، لافتا إلى بعد الانتهاء من امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى سيتم انتظام الدراسة والمحاضرات للطلاب.
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