عميد تربية عين شمس: امتحانات الميد تيرم تسير بشكل منتظم

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أكد الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، أن الامتحانات تسير بشكل منتظم منذ انطلاقها مطلع الأسبوع الجارى، وفقا للجداول الزمنية للامتحانات المعلنة للطلاب، وأنه سيتم انتظام الأعمال بالكنترولات بعد انتهاء الاختبارات مباشرة.



وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس، انتظام امتحانات «الميد تيرم» بالكلية، مشيرا إلى أن اعداد حالات الغش التي تم ضبطها بلجان الامتحانات محدودة منذ انطلاقها ولا تتعدى حالة أو حالتين مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب الذين يتم ضبطهم وفقا لنصوص اللوائح.



وقال الدكتور حازم راشد، خلال تصريح لـ صدى البلد"، إن هناك انتظام كامل فى أعمال الكنترولات حيث يتم تصحيح الامتحانات أول بأول بمجرد الانتهاء من الاختبار لافتا إلى أن الامتحانات فى مستوى الطلاب ولا يتم رصد شكاوى كبيرة من صعوبة الاختبارات وما تلقته إدارة الكلية أمور محدودة فى بعض المواد ويتم مراعاة ذلك ووضعها فى الاعتبار ، لافتا إلى بعد الانتهاء من امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى سيتم انتظام الدراسة والمحاضرات للطلاب.

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وأشار عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الامتحانات تقام وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتوزيع الطلاب على قاعات الامتحانات، لمنع التكدس ومراعاة للتباعد الاجتماعى.وأعلن الدكتور حازم راشد، عن حرص جامعة عين شمس على تدريب وتأهيل طلابها بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وإعداد خريج ذو مهارات وجودة قادر على المنافسة، بجانب تطوير المناهج بشكل مستمر وتوفر المزيد من التخصصات الجديدة لمواكبة سوق العمل.وأشار عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن إتاحة فرص التعليم يعد أحد العناصر المهمة فى تلبية الاحتياجات المستقبلية للعمل، وذلك من خلال التوسع فى افتتاح تخصصات بنماذج مختلفة، ما يساعدنا فى قبول الطلاب بالتخصصات المطلوبة.وأوضح الدكتور حازم راشد، أن تلك التخصصات هي قاطرة لتخريج شباب جاهز لوظائف المستقبل، خصوصا أنها تهدف لتطوير المهارات لدى شباب الجامعات المصرية من خلال تزويد الطلاب الجامعيين والخريجين بمهارات التوظيف، وكذا التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.