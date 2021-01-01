طريقة سهلة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

تعد البطاطس المحشية من الأكلات التي تقدم بعزومات رمضان وذلك لطعمها اللذيذ ولذلك يمكنك أن تتعرفي علي الطريقة بالخطوات
أولًا المكونات
نصف كيلو بطاطس حشو صغيرة الحجم
ربع كيلو لحمة مفرومة
بصلة
ثوم
ملح
فلفل أسود
بهارات
زيت للتحمير
جوزة الطيب
حبهان
كوب من عصير الطماطم
قرن فلفل رومى/حامى حسب رغبتك
طريقة عمل البطاطس المحشية1
طريقة عمل البطاطس المحشية
ثانيًا طريقة تحضير البطاطس المحشية
1-قومى بتعصيج اللحمة، احضرى طاسة ضعى فيها قليل من الزيت أو السمن حسب رغبتك، وضعى فيها البصل المفروم والثوم والفلفل الرومى المقطع إلى قطع صغيرة، وانتظرى حتى يتغير لون البصل بعدها قومى بإضافة اللحمة، وضيفى لها ملح وفلفل أسود وبهارات وحبهان و جوزة الطيب، وانتظرى حتى تنزل سوائلها وتتشربها وتنضج جيدًا.
2-قومى بتقشير البطاطس وتقويرها دون أن تحدثى لها فتحات أو ثقوب من الأسفل، ولا ترمى فارغ التقوير.
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