طريقة سهلة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة



البطاطس المحشية باللحمة المفرومة البطاطس المحشية باللحمة المفرومة



تعد البطاطس المحشية من الأكلات التي تقدم بعزومات رمضان وذلك لطعمها اللذيذ ولذلك يمكنك أن تتعرفي علي الطريقة بالخطوات



أولًا المكونات

نصف كيلو بطاطس حشو صغيرة الحجم

ربع كيلو لحمة مفرومة

بصلة

ثوم

ملح

فلفل أسود

بهارات

زيت للتحمير

جوزة الطيب

حبهان

كوب من عصير الطماطم

قرن فلفل رومى/حامى حسب رغبتك

طريقة عمل البطاطس المحشية1

طريقة عمل البطاطس المحشية

ثانيًا طريقة تحضير البطاطس المحشية

1-قومى بتعصيج اللحمة، احضرى طاسة ضعى فيها قليل من الزيت أو السمن حسب رغبتك، وضعى فيها البصل المفروم والثوم والفلفل الرومى المقطع إلى قطع صغيرة، وانتظرى حتى يتغير لون البصل بعدها قومى بإضافة اللحمة، وضيفى لها ملح وفلفل أسود وبهارات وحبهان و جوزة الطيب، وانتظرى حتى تنزل سوائلها وتتشربها وتنضج جيدًا.



2-قومى بتقشير البطاطس وتقويرها دون أن تحدثى لها فتحات أو ثقوب من الأسفل، ولا ترمى فارغ التقوير.

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3-فى طاسة متوسطة الحجم، ضعى الزيت وقومى بتحمير البطاطس نصف تحميرة حتى يتغير لونها فقط.4- حشو البطاطس باللحمة المعصجة بعد تصفيتها تمامًا من الزيت.5-احضرى صينية وضعى فيها فارغ التقوير، وضعى عليه قليلا من الملح والفلفل الأسود وملعقة من اللحمة المفرومة وقلبيه جيدًا،وافرديه فى الصينية، ثم قومى برص حبات البطاطس المحشية.-ضعى كوب عصير الطماطم على البطاطس، وضعيها على النار لمدة 3 دقائق وضيفى لها ربع كوب من الماء.7-اضبطى درجة حرارة الفرن على 180 درجة مئوية، وضعى صينية البطاطس حتى تنضج جيدًا ويحمر وجهه