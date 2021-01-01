الفطار اليوم ..مكرونة بالبشاميل والحلو مهلبية بسكوت القرفة



مكرونة بالبشاميل مكرونة بالبشاميل



تحتار العديد من السيدات خلال شهر رمضان في تقديم وجبات الإفطار، وتفضل الكثير منهن اختيار الأكلات الجديدة والمختلفة لتقديمها على مائدة الإفطار لأسرتها.



وإليكم طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل والحلو مهلبية بسكوت القرفة على الإفطار.



مقادير مكرونة بالبشاميل

مكرونة

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لحمة عصاجدقيقلبنكريمةمرقةملح وفلفلزبدةجبنة موتزاريلاطريقة تحضير مكرونة بالبشاميل1- أسلقي المكرونة و ترفع2- حمصى الدقيق مع الزبدة ثم ضيفى اليه مكعب المرقة مع لبن و كريمة و ملح وفلفل و يترك حتى الحصول على قوام بشاميل مطلوب3- رصى المكرونة و اللحمة فى طاجن الفرن مع البشاميل و الجبنة و تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة و ترفع و تقدم بالهنامقادير مهلبية بسكوت القرفةنصف لتر حليب4 ملعقة كبيرة سكر2 ملعقة كبيرة نشا10 قطع بسكوت القرفة مطحون3 ملعقة كبيرة زبدةبسكوت القرفة للوجهكريمة مخفوقةزبدة بسكوت القرفةبسكوت قرفةكريمة مخفوقة للتزيينطريقة تحضير مهلبية بسكوت القرفة1- أرفعي نصف كمية الحليب مع السكر على النار حتى الغليان حتى تمام ذوبان السكر2- ذوبي النشا في باقي كمية اللبن3- ضفيها على اللبن بالسكر مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام المهلبية4- ضعي زبدة بسكويت القرفة ويخلطوا جيدا5- ضعي الخليط في كاسات التقديم6- ثم أتركيه حتى تيماسك في الثلاجة7- ثم تزين بالكريمة وزبدة البسكويت8- وتقدم