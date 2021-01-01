الفطار اليوم ..مكرونة بالبشاميل والحلو مهلبية بسكوت القرفة

مكرونة بالبشاميل
تحتار العديد من السيدات خلال شهر رمضان في تقديم وجبات الإفطار، وتفضل الكثير منهن اختيار الأكلات الجديدة والمختلفة لتقديمها على مائدة الإفطار لأسرتها.
وإليكم طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل والحلو مهلبية بسكوت القرفة على الإفطار.
مقادير مكرونة بالبشاميل
مكرونة
لحمة عصاج
دقيق
لبن
كريمة
مرقة
ملح وفلفل
زبدة
جبنة موتزاريلا
طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل
1- أسلقي المكرونة و ترفع
2- حمصى الدقيق مع الزبدة ثم ضيفى اليه مكعب المرقة مع لبن و كريمة و ملح وفلفل و يترك حتى الحصول على قوام بشاميل مطلوب
3- رصى المكرونة و اللحمة فى طاجن الفرن مع البشاميل و الجبنة و تدخل الفرن لمدة 15 دقيقة و ترفع و تقدم بالهنا
مقادير مهلبية بسكوت القرفة
نصف لتر حليب
4 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة نشا
10 قطع بسكوت القرفة مطحون
3 ملعقة كبيرة زبدة
بسكوت القرفة للوجه
كريمة مخفوقة
زبدة بسكوت القرفة
بسكوت قرفة
كريمة مخفوقة للتزيين
طريقة تحضير مهلبية بسكوت القرفة
1- أرفعي نصف كمية الحليب مع السكر على النار حتى الغليان حتى تمام ذوبان السكر
2- ذوبي النشا في باقي كمية اللبن
3- ضفيها على اللبن بالسكر مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام المهلبية
4- ضعي زبدة بسكويت القرفة ويخلطوا جيدا
5- ضعي الخليط في كاسات التقديم
6- ثم أتركيه حتى تيماسك في الثلاجة
7- ثم تزين بالكريمة وزبدة البسكويت
8- وتقدم
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