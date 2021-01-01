لعمل الدجاج البروست مع الأرز البسمتي المبهر بسر المطاعم



الدجاج البروست مع الأرز البسمتي الدجاج البروست مع الأرز البسمتي



الدجاج من الأطعمة التي تقدم بأكثر من طريقة علي فطار رمضان ولذلك نقدم لكي اليوم الدجاج بروست مع الأرز البسمتي المبهر.



مقادير خلطة البروست :

كيلو دقيق .2م ك حبهان ناعم .2م ك جنزييل .2م ك فلفل ابيض .2م ك ملح . 2م ص ثوم بودر . 2م ص بصل بودر



يضاف بهارات سبياسي اذا كنت تريدينها حارة

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2م ك شطة حمراء و 2م ك بابريكابولة مياه ساقعة _ 2كوب دقيق ابيضالطريقة:-ننقع قطع الفراخ سواء صدر او دبوس بالتوابل الحارة لمدة 4 ساعات تقريبا حتي تتشرب الدجاج من التوابل ويتم تتبيل الدجاج ع اربع مراحلالمرحلة الاولي :-نضع قطع الفراخ ونخلطها بالمكونات السابقةالمرحلة الثانية :-كل قطعة تسقط بسرعة في الماء الساقع ونصفيها من الماء الزيادةالمرحلة الثالثة :-نضعها في الدقيق الابيض النظيفالمرحلة الاخيرة :-توضع في الزيت مباشرة وهو مغلي ولاتحرك الدجاج وهى في الزيت حتي لايقع الخليط من عليهاعندما تطفو قطع الدجاج بالذات يدل علي نضجهاملحوظة :* عدم كبس الفراخ بالدقيق الابيض حتي لايقع الخليط فعليكي تغليف قطع الدجاج فقط* الصدور تترك من 4ق الي 5ق ف الزيتالدبوس او الفخاد 15 ق* نراعي اثناء التسوية نضع القطع بالعظم اولا ثم القطع المخلية وعند خروجها من الزيت يجب ان نخرج القطع المخلية اولا ثم القطع اللي بالعظم.المقصود ان قطع الدجاج بالعظم تأخذ وقتها كامل في التسوية لضمان نضجهامقادير الأرز البسمتي:-3 كوب ارز بسمتى عليه4,1/2 كوب مياه2 ورق لوري2 حبهان2 م ك كركمعود قرفةرشة ملحمكعب زبدة2 م ك زيت للتلميعالطريقة:-نضع الزبدة مع الزيت في حلة الارز، نضيف الأرز مع البهارات مرة ونقلب جيدا حتي يكتسب الارز لون البهارات.عندما يسخن الارز نضع ضعف مقدار الارز المياه السخنة عليه ونقلبهمنقلل النار على الأرز ونتركها 20دقيقة علي الأقل.