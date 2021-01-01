الأرصاد:غدا تحسن فى الأحوال الجوية .. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم تنخفض عن الأمس بحوالي سبع إلى ثمان درجات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصل اليوم على القاهرة الكبري إلى 33 درجة مئوية للعظمي.
وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن درجات الحرارة ستظل خلال فترة النهار أعلي من المعدلات الطبيعية، ولكن هناك تحسن عن اجواء الأمس، ويكون الطقس حارا على القاهرة الكبري والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على محافظات السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.
وتابعت أنه خلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتعود الأجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل على السواحل الشمالية والقاهرة الكبري وشمال الصعيد، لافتة إلى أن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق المتفرقة من السواحل الشمالية الغربية، مثل مطروح والسلوم والضبعة والإسكندرية.
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