لعمل مهلبية بـ السكويت والقرفة



مهلبية بـ السكويت والقرفة مهلبية بـ السكويت والقرفة



تعد مهلبية بسكويت القرفة من الحلويات سهلة التحضير التى يمكن أن تستعين بها المرأة عندما ترغب فى تغيير روتين السفرة فى رمضان.



نقدم لكم طريقة عمل مهلبية بسكويت القرفة بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير مهلبية بسكويت القرفة

نصف لتر حليب

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4 ملعقة كبيرة سكر2 ملعقة كبيرة نشا10 قطع بسكوت قرفة مطحون3 ملعقة كبيرة زبدة بسكوت القرفة"للوجه"كريمة مخفوقةزبدة بسكوت القرفةبسكوت قرفةكريمة مخفوقة للتزيينطريقة عمل مهلبية بسكويت القرفة* توضع نصف كمية الحليب على النار ويضاف لها السكر وتقلب جيدا ثم تترك حتى الغليان.* بعيدا عن النار يذوب النشا في باقي كمية اللبن ثم يوضع إناء اللبن بالسكر الموجود على الناروتقلب جيدا حتى الحصول على قوام المهلبية.* تضاف زبدة بسكويت القرفة ويخلطوا جيدا يوضع في كاسات التقديم وتترك مهلبية بسكويت القرفة في الثلاجة حتى تتماسك ثم تزين بالكريمة وزبدة البسكويت وتقدم وبالهنا والشفا.