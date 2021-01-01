لعمل مهلبية بـ السكويت والقرفة

مهلبية بـ السكويت والقرفة
تعد مهلبية بسكويت القرفة من الحلويات سهلة التحضير التى يمكن أن تستعين بها المرأة عندما ترغب فى تغيير روتين السفرة فى رمضان.
نقدم لكم طريقة عمل مهلبية بسكويت القرفة بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير مهلبية بسكويت القرفة
نصف لتر حليب
4 ملعقة كبيرة سكر
2 ملعقة كبيرة نشا
10 قطع بسكوت قرفة مطحون
3 ملعقة كبيرة زبدة بسكوت القرفة
"للوجه"
كريمة مخفوقة
زبدة بسكوت القرفة
بسكوت قرفة
كريمة مخفوقة للتزيين
طريقة عمل مهلبية بسكويت القرفة
* توضع نصف كمية الحليب على النار ويضاف لها السكر وتقلب جيدا ثم تترك حتى الغليان.
* بعيدا عن النار يذوب النشا في باقي كمية اللبن ثم يوضع إناء اللبن بالسكر الموجود على الناروتقلب جيدا حتى الحصول على قوام المهلبية.
* تضاف زبدة بسكويت القرفة ويخلطوا جيدا يوضع في كاسات التقديم وتترك مهلبية بسكويت القرفة في الثلاجة حتى تتماسك ثم تزين بالكريمة وزبدة البسكويت وتقدم وبالهنا والشفا.
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