احترس .. علامات تؤكد الإصابة بفشل الكبد

يحدث فشل الكبد عندما تتلف أجزاء كبيرة من الكبد، ولا يعود قادرًا على العمل بشكل صحيح، ويُعد الفشل الكبدي وأي شكل آخر من أشكال الأمراض المرتبطة بالكبد من الأمراض التي تهدد الحياة، لذلك فإنه يتطلب عناية طبية فورية.
يحدث فشل الكبد عادة بشكل تدريجي ويمتد على مر السنين، تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا التهاب الكبد B والتهاب الكبد C واستهلاك الكحول على المدى الطويل وتليف الكبد وسوء التغذية، قد يصعب تشخيص أعراض الفشل الكبدي في بعض الحالات.
بعض العلامات الشائعة لتلف الكبد:
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