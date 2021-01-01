ما تفاصيل أزمة حسام حسن مع موسيماني ؟



موسيماني موسيماني



باتت أزمة اللاعب حسام حسن مهاجم النادي الأهلي أكثر ما يؤرق الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني الذي لا يدفع باللاعب سوى في اللحظات الأخيرة من عمر المباريات وقد لا يدفع به مطلقًا في مباريات كثيرة يحتاج فيها رأس حربة صريح.



حسام حسن عبر قبل ذلك عن استيائه من خلال مشهد التقطته الكاميرات عقب مباراة في الدوري العام حين خرج من اللقاء باكيًا بسبب عدم تمكنه من إحراز أهداف بعد المشاركة بديلًا.



ويعاني حسام حسن من سوء توفيق وغياب عن التسجيل مع النادي الأهلي، فلم يسجل حتى الآن أي هدف في لقاء رسمي للنادي الأهلي.

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أزمة مع موسيمانيالبداية جاءت من خلال انتشار أنباء عن قيام حسام حسن بشكوى المدير الفني موسيماني إلى زملائه في الفريق بسبب عدم مشاركته باستمرار.وبحسب ما صرح به الإعلامي محمد فاروق، فإن حسام حسن عبّر عن غضبه لزملائه من تعامل موسيماني بعدم إشراكه أساسيًا أو الدفع به في أوقات صعبة في آخر الدقائق.انفعال موسيماني بسبب حسام حسنفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة الأهلي والرجاء التي انتهت في القاهرة بنتيجة هدفين لهدف للنادي الأهلي، وجه احد الصحفيين سؤالًا لموسيماني، حول أسباب عدم مشاركة حسام حسن.ورد موسيماني بانفعال على الصحفي قائلًا: هل يوجد مشكلة في عدم مشاركة حسام حسن، هل كان سيسجل إذا أشركته ! .. اللاعب شارك في أكثر من مباراة ولم يحرز أهداف.واتّهم محللون موسيماني بالتأثير على معنويات اللاعب بسبب تصريحاته الغاضبة ضده، مطالبين المدير الفني للأهلي بالهدوء في الرد على الأسئلة وانتقاء تصريحاته حتى لا تؤثر على اللاعبين.وخلال برنامجه التلفزيوني قال الإعلامي أحمد شوبير: "كان ممكن موسيماني يرد على السؤال الخاص بأسباب عدم مشاركة حسام حسن، أنه لاعب جيد، وظروف المباراة لم تسمح بمشاركته، مش كل مرة يتقال فيها اسم حسام حسن، يكون هناك غضب من موسيماني".مهاجم هداف قبل الأهليتألق اللاعب حسام حسن خلال الموسم قبل الماضي مع نادي سموحة، حيث كان الأفضل في الدوري المصري دون منافس، للدرجة التي دفعت رئيس النادي لطلب 40 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب.ويعتبر حسام حسن من ناشئي أكاديمية نادي الزمالك وطلائع الجيش، وانتقل بعد ذلك لنادي سموحة حيث حقق مع الفريق افضل فتراته الكروية.ولعب حسام حسن مع طلائع الجيش 14 مباراة احرز خلالها هدفًا واحدًا، ثم انتقل إلى الداخلية ولعب 25 مباراة سجل خلالها هدفين.انتقل حسام حسن إلى سموحة ولعب مع الفريق الأزرق 67 مباراة سجل خلالها 16 هدفًا، ولفت انتباه كبرى الأندية العربية.أهم صفقات الأهليفي أغسطس 2021 أعلن النادي الأهلي عن أهم صفقاته بانتقال مهاجم سموحة التاريخي إليه ضمن مجموعة صفقات كان ابرزها كريم فؤاد ولويس ميكسيوني وبيرسي تاو.وجاء حسام حسن إلى الأهلي بعد إعارة من سموحة للنادي الاهلي الليبي، وفقًا لطلب الغدارة الفنية للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني.وكتب نادي سموحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وقتها: رسميا.. هدافنا التاريخي وقائدنا حسام حسن ينتقل إلى النادي الأهلي".