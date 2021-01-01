

الطقس الحار الطقس الحار



عندما ترتفع درجة الحرارة، يعمل الجسم بشكل مختلف، ويجب أن يعمل القلب بجهد أكبر وأن يضخ الدم بشكل أسرع لأجزاء أخرى من الجسم لتنظيم درجة حرارة الجسم، وإذا لم يتم تبريد الجسم بشكل صحيح، فقد يعاني المرء من ضربة شمس.



كيف يؤثر الطقس الحار على القلب؟





نظرًا لأن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر، فإن أولئك الذين يعانون من مشاكل القلب الموجودة مسبقًا معرضون لخطر كبير للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

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والأشخاص المصابون بقلوب تالفة أو ضعيفة لديهم فرص أكبر للإصابة بضربة الشمس والجفاف وعدم انتظام ضربات القلب والذبحة الصدرية والنوبات القلبية، والتي قد تكون مهددة للحياة في بعض الحالات.