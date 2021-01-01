تعرف علي فوائد شاي الليمون الأسود

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شاي الليمون الأسود


قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية فوائد شاي الليمون الأسود.

من فوائد شاي الليمون الأسود ما يلي :-

· مُضاد للسموم ومُنقٍّ للدم، وهوَ يُعتبر من العلاجات زهيدة الثمن والتّي بالإمكان الحصول عليها بكُل سهولة.

· مُحاربة حالات الإسهال الحادة، وبالأخص تلك التّي تُصاحب الحمّى أو المغص الشديدين، ويتوقّف الإسهال والمغص عندَ شُرب هذا الشايعلى الفور.

·إعطاء الحنّاء اللون الداكن والثابت، بحيث يتم استخدامه عن طريق عجن الحناء بهِ بعدَ أن يغلي بالماء.

· تعويض المرأة في مرحلة النفاس عن الطاقة والعناصر الغذائيّة المُهمّة التّي فقدتها خلال فترة الحمل وأثناء الولادة والرضاعة، لذلِكَ يُنصحبتقديمه لها بكثرة في تلك الفترة

·التخلُّص من التوتر والقلق بسبب احتوائهِ على عناصر مُهدئة وطاردة للأرق، ويُنصح بشُربه في الصباح الباكر، أو في ساعات الليل المُتأخرةليكون الشخص نشيطاً في النهار، ولينعُم بنومٍ هانئ في الليل.
·فتح الشهية للأشخاص الذّينَ يُعانونَ من النحافة المُفرطة، فبعض النّاس لا يُحبونَ تناول الطعام بطبيعتهم لذلِكَ يُنصحونَ بشُرب شايالليمون الأسود بسبب قُدرة الليمون المُجفف على فتح شهيتهم.

·الوقاية من مرض احتباس البول بسبب حفظ الليمون المُجفف على مُعدلات التبول الطبيعيّة.

المصدر: elbalad

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