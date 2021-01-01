الاحتلال الإسرائيلي يقرر تعزيز القبة الحديدية خوفا من صواريخ غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تعزيز نشر منظومات القبة الحديدية في الجنوب تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة.
وكان أكد ملك الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف / المسجد الأقصى المبارك، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم.
ووجه العاهل الأردني الحكومة، خلال ترؤسه اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي حول التطورات الأخيرة في القدس، بالاستمرار في اتصالاتها وجهودها الإقليمية والدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية وبلورة موقف دولي ضاغط ومؤثر لتحقيق ذلك.
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