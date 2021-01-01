وزير خارجية أوكرانيا يصف الوضع في ماريوبول بالمرعب



الوضع في ماريوبول بالمرعب الوضع في ماريوبول بالمرعب

قال وزير خارجية أوكرانيا ديميتري كولييا، اليوم الأحد، إن الوضع الآن في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية مرعب ومفزع، مشيرًا إلى أن المدينة لم تعد موجودة.



وأضاف كولييا في تصريحات صحفية: "المدينة لم تعد موجودة لكنها لم تسقط، وإذا سقطت فإن هذا يعني عرقلة أي مفاوضات مع روسيا".



وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال، إن القوات المتبقية في مدينة ماريوبول ما زالت تقاتل وتواصل تحدي مطلب روسي بالاستسلام.

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وأضاف شميهال في تصريحات لشبكة إيه.بي.سي التلفزيونية "المدينة لم تسقط بعد"، مشيرًا إلى أن الجنود الأوكرانيين يواصلون السيطرة على بعض أجزاء المدينة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، بأنها عرضت على التشكيلات القتالية الأوكرانية المتبقية في ماريوبول الاستسلام مقابل الحفاظ على سلامتهم مهددة كل من سيواصل المقاومة في ماريوبول سيتم تدميره.وجاء في بيان لرئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، أن المقاتلين الأوكرانيين القوميين والمرتزقة المتحصنين في مصنع "آزوفستال" للصلب بمارويوبول في وضع يائس، فهم يطلبون بإصرار من كييف السماح لهم الاستسلام، لكنهم يتلقون تهديدات بالإعدام في حال أقدموا على ذلك.وعرضت القوات المسلحة الروسية على مقاتلي الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب المحاصرين في ماريوبول وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم اعتبارا من الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم الأحد، مقابل ضمان الحفاظ على حياتهم.