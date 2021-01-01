هاني الناظر: 6 نباتات ورقية مفيدة للصحة والبشرة

يهمل الكثير من الأشخاص فى تناول النباتات والخضر والورقية، ولكنها فى الحقيقة تحتوى على قيمة غذائية عالية بل وتساعد فى حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض.
قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن بعض النباتات الخضراء تمتلك فوائد كثيرة جدا لصحة الإنسان وتحميه من عدد كبير من الأمراض إذا تم تناولها يوميا .
ونصح "الناظر" في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالحرص على تناول 6 أنواع من النباتات ذات الأوراق الخضراء دون طهيها للحصول على فوائدها الكاملة من خلال إضافتها لطبق السلطة.
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