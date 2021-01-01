حدث في شهر رمضان.. بيبرس يفتح أنطاكية سنة 1268

بدأت عمليات الظاهر بيبرس العسكرية ضد الصليبيين في سنة 663 هجرية 1265 ميلادية فتوجه في 4 من ربيع الآخر 663هجرية إلى الشام، فهاجم "قيسارية" وفتحها في 8 من جمادى الأولى ثم عرج إلى أرسوف، ففتحها في شهر رجب من السنة نفسها.
وفي السنة التالية استكمل بيبرس ما بدأ، ففتح قلعة "صفد"، وكانت معقلاً من معاقل الصليبيين، وكان بيبرس يقود جيشه بنفسه، ويقوم ببعض الأعمال مع الجنود إثارة لحميتهم فيجر معهم الأخشاب مع البقر لبناء المجانيق اللازمة للحصار وأصاب سقوط صفد الصليبيين بخيبة أمل، وحطم معنوياتهم؛ فسارعت بعض الإمارات الصليبية إلى طلب الصلح وعقد الهدنة.
في الرابع من رمضان سنة 666 للهجرة الموافق 1268 ميلادية تمكن المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس من استرجاع مدينة أنطاكية من قبضة الصليبيين الذين احتلوها طيلة 170 عامًا، فقد جهز بيبرس جيشا ضخما، اتجه به إلى المدينة المحتلة، وضرب حولها حصارًا محكمًا توج بطلب أهلها الاستسلام بشروط، لكن بيبرس رفض شروطهم فشدد عليهم الحصار أكثر وتمكن من فتح أنطاكية بالقوة. فغنم المسلمون الغنائم الكثيرة، وأطلق من فيها من الأسرى المسلمين، وشكل سقوطها انتصارا عظيما على الصليبيين بعد معركة حطين.
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