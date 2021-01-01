الحكم على القيادى الإخوانى محمود عزت بقضية اقتحام الحدود

قدم "اليوم السابع" بث مباشر للحظة النطق بالحكم بالسجن المؤبد على الإرهابى الإخوانى محمود عزت، فى قضية "اقتحام الحدود الشرقية".
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لمحمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، فى إعادة محاكمته على ذمة القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 جنايات شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية"
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس، وبحضور حمدى الشناوى أمين عام مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.
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