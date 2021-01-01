الأرصاد الجوية :غدا تحسن بحالة الجو وانخفاض بالحرارة

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غدا تحسن بحالة الجو

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد و جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وسانت كاترين العظمى 31 درجة والصغرى 15 .

المصدر: youm7

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