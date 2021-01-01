تعرف علي معايير الاختيار وشروط مسابقة الـ30 ألف معلم



مسابقة الـ30 ألف معلم مسابقة الـ30 ألف معلم



أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن طرق تأهيل وإعداد المعلمين لمنظومة التعليم الجديدة تختلف تماما عن طرق إعدادهم للمناهج القديمة، وهذا ما دفع كليات التربية إلى استحداث نظم تعليم جديدة تتلاءم مع التطورات الحادثة في التعليم مثل نظام الساعات المعتمدة، والبرامج الخاصة، وبرامج الإعداد للتأهيل لمدارس STEM.



وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المعلم غير القادر على التعامل مع المناهج الجديدة سيكون عبئا على المنظومة الجديدة، وسيؤدي إلى إهدار ما تبذله الدولة من جهود للتطوير، ومن هنا يجب التأكيد على ضرورة أن يتوافر في إعداد المعلمين وتأهيل المعلمين الجدد المهارات اللازمة للتعامل مع التطورات الجديدة، والتي يجب أن تغطي عدة مجالات رئيسية، وهي مجال التخصص العلمي في المادة الدراسية التي سيقوم بتدريسها من حيث التمكن من المفاهيم والمهارات الأساسية في المادة الدراسية".



وتابع: “بالإضافة إلى المجال التربوي النفسي من حيث كيفية التعامل مع الطلاب بشكل سوي، وكيفية استخدام طرق التدريس والوسائل التعليمية التي تراعي الفروق الفردية بين التلاميذ، وفهم نواتج التعلم المستهدفة للمادة التي يقوم بتدريسها في الصفوف المختلفة، والمجال التكنولوجي من حيث كيفية التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكيفية البحث عن المعلومات المتصلة بمادته في قواعد البيانات المختلفة سواء العربية أو الأجنبية”.

قد يعجبك أيضا...

وكشف الخبير التربوي أساليب تأهيل المعلمين فى المنظومة التعليمية من خلال:1. حصول المعلم علي مؤهل تربوي، خاصة مع تغيير نظم إعداد المعلم في كليات التربية، والتي أصبحت تتماشى مع أحدث النظم العالمية.2. التأكيد على إعداد المعلم الباحث الذي يستطيع البحث عن الجديد بشكل مستمر في مجال تخصصه.3. الاهتمام بتدريب المعلم خلال دراسته بكليات التربية على التعامل مع التكنولوجيا وأساليب التدريس الحديثة، على أن يكون تدريبا عمليا وليس نظريا فقط.4. التشديد على اختيار المقبولين بكليات التربية وتطببيق بعض الاختبارات النفسية عليهم للتأكد من أنهم مؤهلون نفسيا للتعامل مع الطلاب.5. تدريب موجهي المواد الدراسية المختلفة على المناهج الحديثة بواسطة المتخصصين من أساتذة الجامعات، على أن يتولى هؤلاء الموجهون تدريب المعلمين على تلك المناهج.6. عقد تدريبات قبل بداية كل فصل دراسي لتدريب المعلمين على كل ما هو حديث في تخصصهم، وفي طرق التدريس وتكنولوجيا التعليم.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت في وقت سابق استكمال الاستعدادات النهائية للإعلان عن ضوابط تعيين 30 ألف معلم سنويًا، بإجمالي 150 ألف معلم لمدة 5 سنوات، بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.وحصرت الوزارة نسب العجز بجميع المدارس، وفي كل مرحلة تعليمية، وفى كل مادة، وستكون الأولوية لمعلمي المرحلة الابتدائية، تليها الإعدادية ثم الثانوية، وفقًا لنسب العجز الخاصة بكل مرحلة، وتحديدًا لمعلمي المواد الأساسية.كما أنه يتم التنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتكون التعيينات مؤمَّنة بالكامل وبدون مجاملة أو ضغط أو واسطة.