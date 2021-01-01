تعرف علي معايير الاختيار وشروط مسابقة الـ30 ألف معلم

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن طرق تأهيل وإعداد المعلمين لمنظومة التعليم الجديدة تختلف تماما عن طرق إعدادهم للمناهج القديمة، وهذا ما دفع كليات التربية إلى استحداث نظم تعليم جديدة تتلاءم مع التطورات الحادثة في التعليم مثل نظام الساعات المعتمدة، والبرامج الخاصة، وبرامج الإعداد للتأهيل لمدارس STEM.
وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المعلم غير القادر على التعامل مع المناهج الجديدة سيكون عبئا على المنظومة الجديدة، وسيؤدي إلى إهدار ما تبذله الدولة من جهود للتطوير، ومن هنا يجب التأكيد على ضرورة أن يتوافر في إعداد المعلمين وتأهيل المعلمين الجدد المهارات اللازمة للتعامل مع التطورات الجديدة، والتي يجب أن تغطي عدة مجالات رئيسية، وهي مجال التخصص العلمي في المادة الدراسية التي سيقوم بتدريسها من حيث التمكن من المفاهيم والمهارات الأساسية في المادة الدراسية".
وتابع: “بالإضافة إلى المجال التربوي النفسي من حيث كيفية التعامل مع الطلاب بشكل سوي، وكيفية استخدام طرق التدريس والوسائل التعليمية التي تراعي الفروق الفردية بين التلاميذ، وفهم نواتج التعلم المستهدفة للمادة التي يقوم بتدريسها في الصفوف المختلفة، والمجال التكنولوجي من حيث كيفية التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وكيفية البحث عن المعلومات المتصلة بمادته في قواعد البيانات المختلفة سواء العربية أو الأجنبية”.
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