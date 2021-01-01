جامعة عين شمس تحدد شروط وضوابط القبول بالتعليم الالكتروني المدمج

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اعلنت جامعة عين شمس تفاصيل التقديم في التعليم المفتوح وباب القبول بالتعليم الإلكتروني المدمج لدفعات 2020 وما قبلها.



ونوضح لكم طريقة التقديم والاوراق المطلوبة والتخصصات المتاحة في التعليم الالكتروني الجديد للحصول على شهادة معتمدة من جامعة عين شمس ، مع امكانية الدراسة اونلاين على الانترنت ، في مجالات التجارة والحاسبات والبرمجة والزراعة .



وأكدت الدكتورة حنان السعيد، مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة عين شمس، أن التعليم المدمج هو نوع من التعليم يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول التقليدية وجهًا لوجه والتعلم الإلكتروني عن طريق الإنترنت بمحادثات على شبكة الإنترنت، ويتميز التعليم المدمج بأن الجانب التطبيقى يشمل 60 بالمائة، والجانب النظرى 40%.

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وأوضحت مديرة مركز التعليم الفمتوح في جامعة عين شمس ، أن الكليات المتاحة حاليا في التعليم المفتوح بنظام التعليم الالكتروني هي مرحلة بكالوريوس التجارة المهنى (أربع سنوات) في برنامج التنظيم والادارة وبرنامج النظم المحاسبية وبرنامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج إدارة المستشفيات وبرنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية ، كما شرحنا معكم من قبل في موقع خمس خطوات بالتفصيل ، وبرامج مرحلة بكالوريوس الزراعة المهنى في برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية وبرنامج الميكنة الزراعية للتنمية الريفية.برامج وتخصصات التعليم الالكتروني في مرحلة البكالوريوسبكالوريوس التجارة المهنى (اربع سنوات)-برنامج التنظيم والإدارة.-برنامج النظم المحاسبية.-برنامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات.-برنامج إدارة المستشفيات.-برنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية.بكالوريوس الزراعة المهنى-برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية.-برنامج الميكنة الزراعية للتنمية الريفية.ثانيا: مرحلة الدبلوم فوق المتوسط (عامين)-الدبلوم المهنى التجارى فوق المتوسط.-الدبلوم المهنى الزراعى فوق المتوسط.-الدبلوم المهنى في التذوق العربى في اللغة العربية.الأوراق المطلوبة للتقديم في التعليم الالكتروني:-أصل المؤهل المتوسط أو العالي أو مستخرج رسمي منه، بشرط مرور خمس سنوات أو أكثر على المؤهل المتوسط.-أصل شهادة الميلاد الكومبيوتر، ويشترط أصل التجنيد للذكور لمن هم اقل من 30 سنة، إضافة إلى صورة البطاقة، و6 صور شخصية.