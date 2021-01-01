سر الهالة التي تطوق القمر ولماذا تظهر

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قد تظهر أحيانا في الليالي الباردة هالة ضوئية مذهلة تطوق القمر، فما سر هذه الهالة؟ ولماذا نراها؟



الهالة القمرية (Lunar Halo) هي ظاهرة بصرية تحدث عادة في الليالي الباردة التي يجتمع فيها ضوء القمر مع السحب الرقيقة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، والمحملة بالبلورات الجليدية الصغيرة التي ينكسر ضوء القمر من خلالها لتظهر حلقة مضيئة واسعة تحيط بالقمر.



لماذا نرى الهالة القمرية؟

للجليد بنية جزيئية سداسية ينتج عنها بلورات جليدية على شكل موشورات سداسية، تميل وجوهها بزاوية 60 درجة، وعندما يمر ضوء القمر خلال ملايين البلورات الجليدية الصغيرة المعلقة في الغلاف الجوي ينكسر مرتين، مما يؤدي إلى انحرافه بزاوية ما بين 22 – 50 درجة، إلا أن الهالات الصغيرة الناتجة عن انحراف الضوء بزاوية 22 درجة هي الأكثر شيوعاً مع القمر.

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ما هي الظروف المثالية لرؤية هالة القمر؟لتكون الظروف مناسبة لتشكل الهالة القمرية يجب أن تكون درجات الحرارة في طبقات الجو العليا منخفضة حتى تتكون السحب الرقيقة التي تحمل البلورات الجليدية، وذلك على ارتفاع يزيد عن 6000 متر، كما يعتبر الشكل الدقيق للبلورات الجليدية واتجاهها من الشروط الأساسية لظهور الهالة القمرية.ويجدر بالذكر أن هذه الهالات يمكن أن تظهر كذلك حول الشمس عندما تتوفر الشروط لتكونها.وقد ترافق الهاللات بشكل عام العديد من الظواهر الضوئية، ولكن الصورة الرئيسية للهالة هي تلك التي يتم ملاحظتها كدائرة كبيرة تتراوح زاوية بعدها عن مركز الضوء (القمر أو الشمس) ما بين 22 – 46 درجة، وعندما تكون الزاوية 22 درجة تظهر الحلقة بضوء أبيض، ولكن عندما تكون الظاهرة شديدة وزاوية انحراف الضوء أكبر.وتظهر ألوان مع الحلقة المضيئة، فقد يكون اللون الداخلي للحلقة أحمر مع ألوان أخرى داخل الحلقة (برتقالي ، أصفر، ونادرًا ما تكون خضراء)، وفي حالات نادرة قد توجد هالة خارجية زرقاء، كما يمكن أن تظهر الحلقة بألوان قوس قزح مع نقاط مضيئة على جوانب الحلقة.