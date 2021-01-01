تفاصيل..متصفح منافس لجوجل كروم يطلق أهم ميزة خصوصية لمستخدميه..

قام متصفح DuckDuckGo الشهير والمنافس لمتصفح جوجل كروم بإطلاق واحدة من أهم ميزات الخصوصية لمحاربة الهاكرز وقراصنة الإنترنت من أجل حماية بيانات مستخدميه وتحسين تجربة تصفحهم على المواقع.
وبحسب موقع Engadget فإن متصفح DuckDuckGo أزال جميع المواقع التى تحتوى على برمجيات عشوائية وخبيثة من نتائج البحث بما فيها عدد من مواقع القرصنة الرئيسية، حيث أنه عند قيام أحدهم بالبحث على المتصفح فإنه لن يجد أى نتائج لهذه المواقع على الإطلاق.
كما أزال متصفح DuckDuckGo عدد من المواقع المزيفة والتى تقدم خدمات معينة باعتبارها مواقع تقوم بسرقة الخدمات من المواقع الأصلية، حيث حذف موقع أداة تنزيل الفيديو YouTube-dl باعتباره موقع غير شرعي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!