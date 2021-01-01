تفاصيل..متصفح منافس لجوجل كروم يطلق أهم ميزة خصوصية لمستخدميه..

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صورة الخبر: DuckDuckGo
DuckDuckGo

قام متصفح DuckDuckGo الشهير والمنافس لمتصفح جوجل كروم بإطلاق واحدة من أهم ميزات الخصوصية لمحاربة الهاكرز وقراصنة الإنترنت من أجل حماية بيانات مستخدميه وتحسين تجربة تصفحهم على المواقع.

وبحسب موقع Engadget فإن متصفح DuckDuckGo أزال جميع المواقع التى تحتوى على برمجيات عشوائية وخبيثة من نتائج البحث بما فيها عدد من مواقع القرصنة الرئيسية، حيث أنه عند قيام أحدهم بالبحث على المتصفح فإنه لن يجد أى نتائج لهذه المواقع على الإطلاق.

كما أزال متصفح DuckDuckGo عدد من المواقع المزيفة والتى تقدم خدمات معينة باعتبارها مواقع تقوم بسرقة الخدمات من المواقع الأصلية، حيث حذف موقع أداة تنزيل الفيديو YouTube-dl باعتباره موقع غير شرعي.

وتعتبر الخطوة التى قام بها متصفح DuckDuckGo هي واحدة من أهم ميزات الخصوصية التى يمكن لمتصفحات الإنترنت الرئيسية مثل جوجل كروم وفايرفوكس وكذلك إيدج تقديمها للمستخدمين مما يساهم في منع مئات الآلاف من عمليات الاختراق والقرصنة التى تقوم بها هذه المواقع ضد المستخدمين.

وكان متصفح DuckDuckGo قد أطلق ميزة مهمة على هواتف أندرويد تمنع التطبيقات المختلفة من تتبع المستخدمين وأنشطتهم، الأمر الذى سيمنع شركات الإعلانات من تتبع البيانات الخاصة بهم وعرض أنماط معينة من الإعلانات .

المصدر: صدى البلد

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