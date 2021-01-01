تسريبات تكشف مواصفات ساعة Google Pixel Watch..تحفة جديدة قادمة من جوجل..

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صورة الخبر: Google Pixel Watch
Google Pixel Watch

تقترب شركة جوجل الأمريكية من الإعلان عن ساعتها الذكية القادمة Google Pixel Watch حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها في مؤتمر جوجل القادم للمطورين Google IO 2022 والذى سينعقد في 11 مايو القادم.

وكشف المسرب الشهير جون بروسر أن ساعة Google Pixel Watch ستصدر مع عدد من الإمكانات الكبيرة سواء الطبية أوالرياضية، كما أنها ستنطلق بتصميم شبابي متميز للغاية، وذلك بعد انتظار كبير من مستخدمي أندرويد لسنوات طويلة.

وبحسب موقع Tech Radar ستعمل ساعة Google Pixel Watch بنظام التشغيل الجديد Wear OS 3.2 والذى سيضم العديد من التحسينات الكبيرة، بالإضافة إلى عدد من التطبيقات المتنوعة.
وستأتى ساعة Google Pixel Watch بهيكل دائرى بدون إطار ، مع عدد من الميزات الصحية مثل تتبع ضغط الدم و ضربات القلب والنوم ، بالإضافة إلى الميزات الرياضية الأخرى المتعلقة بعدد من البرامج الكاملة التى تشمل تمارين المشى والجرى والرياضات الأخرى.

وستتوفر ساعة Google Pixel Watch بعدد من الألوان منها البرتقالي والأصفر والأبيض مع عدد من الميزات الصحية مثل تتبع ضغط الدم و ضربات القلب والنوم ، بالإضافة إلى الميزات الرياضية الأخرى المتعلقة بعدد من البرامج الكاملة التى تشمل تمارين المشى والجرى والرياضات الأخرى.

وستحصل على أزرار كبيرة تقع على الإطار الجانبي الأيمن بهيكل الساعة الدائري الشكل، كما ستزودها الشركة بإطارات مطاطية مميزة لتثبيتها بشكل مريح على المعصم، مع تقنيات تساعد على استعمال كل طبقة لغرض معين لترشيد استهلاك الطاقة.

المصدر: صدى البلد

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