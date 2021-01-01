تسريبات توضح تفاصيل جديدة لمعالجات M2 المرتقبة من ابل

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كشف المحلل “Mark Gurman” عن تفاصيل جديدة حول الجيل القادم من رقاقات ابل M2، مع تفاصيل حول الأجهزة التي تأتي بالرقاقة لاحقاً هذا العام.



أكد تقرير المحلل “Mark Gurman” على أن ابل تدعم جهاز MacBook Air الجديد، وعدد من أجهزة MacBook Pro، إلى جانب إصدار جديد من أجهزة Mac Mini، وأيضاً Mac Pro برقاقات M2 الجديدة من ابل.



ويوضح التقرير أن جميع إصدارات MacBook Air ستضم الإصدار الرئيسي من رقاقة M2، والذي يتميز بعدد 8 من الأنوية، و10 من الأنوية في كرت الشاشة.

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كما أشار “Gurman” إلى خطط ابل لإطلاق MacBook Pro بنفس مواصفات شريحة M2 التي تدعم جهاز MacBook Air.من جانب أخر تدعم رقاقات M2 Pro وM2 Max الجيل القادم من أجهزة MacBook Pro التي تتميز بحجم 14 و16 إنش في الشاشة.أيضاً من المقرر أن تتميز رقاقة معالج M2 Max بعدد 12 من الأنوية، مع 38 من الأنوية في كرت الشاشة، كما تعمل ابل على تطوير جهاز Mac Mini بمعالج M2 Pro، إلى جانب جهاز Mac Pro يأتي بمعالج M2 Max.كما تقدم ابل رقاقة بآداء فائق بعنوان “M2 Ultra” أو M2 Extreme والتي تدعم الإصدار الجديد من أجهزة Mac Studio، ومن المتوقع أن تقدم ابل مزيد من التفاصيل في مؤتمر المطوريين السنوي WWDC 2022 المقرر عقده في شهر يونيو.