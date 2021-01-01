تسريبات توضح تفاصيل جديدة لمعالجات M2 المرتقبة من ابل

كشف المحلل “Mark Gurman” عن تفاصيل جديدة حول الجيل القادم من رقاقات ابل M2، مع تفاصيل حول الأجهزة التي تأتي بالرقاقة لاحقاً هذا العام.
أكد تقرير المحلل “Mark Gurman” على أن ابل تدعم جهاز MacBook Air الجديد، وعدد من أجهزة MacBook Pro، إلى جانب إصدار جديد من أجهزة Mac Mini، وأيضاً Mac Pro برقاقات M2 الجديدة من ابل.
ويوضح التقرير أن جميع إصدارات MacBook Air ستضم الإصدار الرئيسي من رقاقة M2، والذي يتميز بعدد 8 من الأنوية، و10 من الأنوية في كرت الشاشة.
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