بسعر أقل من 500 دولار جهاز Galaxy Chromebook 2 360 من سامسونج يوفر شاشة عالية الدقة

أصدرت شركة سامسونج اليوم أحدث أجهزة Chrome OS، وهو جهاز Galaxy Chromebook 2 360 المتوفر بسعر يبدأ من 430 دولارًا أمريكيًا.
يحتوي جهاز Chromebook الجديد على شاشة LED بحجم 12.4 بوصة، وتعتبر الشاشة اهم نقطة بهذا الجهاز. فهي بدقة 2560 × 1600 بكسل مع نسبة أبعاد 16:10. وتعتبر هذه بالتأكيد واحدة من أعلى الشاشات دقة التي يمكنك الحصول عليها بسعر 430 دولارًا.
ومن ناحية المواصفات، يأتي جهاز Chromebook 2360 مزودًا بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت بالإضافة إلى بطارية بسعة 45.5 واط.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!