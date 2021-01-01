بسعر أقل من 500 دولار جهاز Galaxy Chromebook 2 360 من سامسونج يوفر شاشة عالية الدقة



Galaxy Chromebook 2 360 Galaxy Chromebook 2 360

أصدرت شركة سامسونج اليوم أحدث أجهزة Chrome OS، وهو جهاز Galaxy Chromebook 2 360 المتوفر بسعر يبدأ من 430 دولارًا أمريكيًا.



يحتوي جهاز Chromebook الجديد على شاشة LED بحجم 12.4 بوصة، وتعتبر الشاشة اهم نقطة بهذا الجهاز. فهي بدقة 2560 × 1600 بكسل مع نسبة أبعاد 16:10. وتعتبر هذه بالتأكيد واحدة من أعلى الشاشات دقة التي يمكنك الحصول عليها بسعر 430 دولارًا.



ومن ناحية المواصفات، يأتي جهاز Chromebook 2360 مزودًا بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت بالإضافة إلى بطارية بسعة 45.5 واط.

قد يعجبك أيضا...

كل هذا مدعوم بمعالج Intel Celeron N4500، مع نظام تشغيل Chrome OS.وبالنسبة للمنافذ، ستحص على منفذين USB-C ومنفذ USB 3.2 من النوع A وفتحة microSD ومقبس صوت مجمع وفتحة أمان nano وفتحة nano SIM اختيارية.