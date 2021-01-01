بسلسلة معالجات AMD Ryzen 6000 لينوفو تستعد لإطلاق ThinkPad T14s Gen 3



AMD Ryzen 6000 AMD Ryzen 6000

أطلقت شركة لينوفو مؤخراً صفحة رسمية لجهاز Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 بسلسلة معالجات AMD Ryzen 6000 على موقعها الرسمي إستعداداً للإعلان المرتقب.



كانت شركة AMD قد أعلنت عن سلسلة AMD Ryzen 6000 للمرة الأولى خلال فعاليات CES، واليوم تشير التسريبات إلى أن شركة لينوفو تستعد لتقدم أول الأجهزة المميزة بسلسلة المعالجات الجديدة للأسواق.



ولقد رصد جهاز Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 بمعالجات AMD وحجم 14 إنش في قوائم لينوفو، مع تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

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ويستهدف ThinkPad T14s Gen 3 دعم المستخدمين في قطاع العمل بأعلى آداء، حيث يأتي بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5 بقنوات مزدوجة وسرعة 6400MHz، كما يأتي بسعة 2 تيرابايت في سعة PCIe Gen 4 SSD.أيضاً يضم الجهاز معالجات AMD Ryzen 6000 التي تصل إلى Ryzen 7 PRO 6850U في أعلى نموذج، ويأتي ThinkPad T14s Gen 3 بكرت شاشة مدمجة AMD Radeon 680M التي ترتكز على معمارية RDNA2، ومن المتوقع أن تقدم آداء منافس لكرت الشاشة المنفصل Nvidia MX450.ويأتي الجهاز بشاشة 14 إنش بأبعاد 16:10، ومعدل تحديث 90Hz في شاشة OLED بدقة 2.8K، وسطوع 400-nit، وتدعم الشاشة تدرج لوني بنسبة 100% من ألوان DCI-P3.كما يدعم الجهاز الإتصال بمعايير WiFi 6E، ونموذج إختياري يدعم الإتصال بشبكات 4G LTE، أو sub-6 5G عبر شريحة eSIM الإلكترونية، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 57Wh.وفي المنافذ تقدم لينوفو الجهاز بمنفذ USB-C 4.0 Gen 3، ومنفذ USB-C 3.2 Gen 2، واثنان من منافذ USB-A 3.2 Gen 1، ومنفذ HDMI 2.0b، مع مدخل 3.5مم للسماعات.