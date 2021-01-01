بتفاصيل أكثر دقة صور حية توضح تصميم طائرة DJI Mini 3 Pro



طائرة DJI Mini 3 Pro طائرة DJI Mini 3 Pro

كشفت أحدث الصور الحية المسربة عن تصميم طائرة DJI Mini 3 Pro، مع صور توضح تصميم جهاز التحكم الخاص بالطائرة.



رصدت الصور الحية المسربة اليوم عبر صفحات @DealsDrone و@JasperEllens، والتي قدمت نظرة جديدة على Mini 3 Pro مع جهاز التحكم DJI RC.



لم تقدم الصور المسربة الحية تفاصيل دقيقة حول التكوينات والتقنيات المقدمة في طائرة DJI Mini 3 Pro، إلا أن النوقعات مازالت تشير إلى أن DJI تستعد للإعلان الرسمي عن الطائرة خلال الأسابيع المقبلة للكشف عن تفاصيل دقيقة.

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وتؤكد الصور الحية لطائرة Mini 3 Pro على وجود إضاءة LED في الجزء السفلي من الطائرة بين شعار الشركة وزر بحجم كبير.كما تشير الصور إلى إمكانية تسجيل فيديو بشكل رأسي بكاميرة Mini 3 Pro، أيضاً من المتوقع وفقاً لتسريبات جاءت من @JasperEllens أن تطلق DJI طائرة Mini 3 Pro كبديل لإطلاق Mini 3 Pro و Mini 3.أيضاً توضح الصور الحية تصميم جهاز RC للتحكم عن بعد في الطائرة، والذي يأتي بتحسينات كبيرة في التصميم تتضمن شاشة كبيرة الحجم، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.