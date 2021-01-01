بتفاصيل أكثر دقة صور حية توضح تصميم طائرة DJI Mini 3 Pro

كشفت أحدث الصور الحية المسربة عن تصميم طائرة DJI Mini 3 Pro، مع صور توضح تصميم جهاز التحكم الخاص بالطائرة.
رصدت الصور الحية المسربة اليوم عبر صفحات @DealsDrone و@JasperEllens، والتي قدمت نظرة جديدة على Mini 3 Pro مع جهاز التحكم DJI RC.
لم تقدم الصور المسربة الحية تفاصيل دقيقة حول التكوينات والتقنيات المقدمة في طائرة DJI Mini 3 Pro، إلا أن النوقعات مازالت تشير إلى أن DJI تستعد للإعلان الرسمي عن الطائرة خلال الأسابيع المقبلة للكشف عن تفاصيل دقيقة.
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