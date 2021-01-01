بتفاصيل أكثر دقة صور حية توضح تصميم طائرة DJI Mini 3 Pro

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صورة الخبر: طائرة DJI Mini 3 Pro
طائرة DJI Mini 3 Pro

كشفت أحدث الصور الحية المسربة عن تصميم طائرة DJI Mini 3 Pro، مع صور توضح تصميم جهاز التحكم الخاص بالطائرة.

رصدت الصور الحية المسربة اليوم عبر صفحات @DealsDrone و@JasperEllens، والتي قدمت نظرة جديدة على Mini 3 Pro مع جهاز التحكم DJI RC.

لم تقدم الصور المسربة الحية تفاصيل دقيقة حول التكوينات والتقنيات المقدمة في طائرة DJI Mini 3 Pro، إلا أن النوقعات مازالت تشير إلى أن DJI تستعد للإعلان الرسمي عن الطائرة خلال الأسابيع المقبلة للكشف عن تفاصيل دقيقة.

وتؤكد الصور الحية لطائرة Mini 3 Pro على وجود إضاءة LED في الجزء السفلي من الطائرة بين شعار الشركة وزر بحجم كبير.

كما تشير الصور إلى إمكانية تسجيل فيديو بشكل رأسي بكاميرة Mini 3 Pro، أيضاً من المتوقع وفقاً لتسريبات جاءت من @JasperEllens أن تطلق DJI طائرة Mini 3 Pro كبديل لإطلاق Mini 3 Pro و Mini 3.

أيضاً توضح الصور الحية تصميم جهاز RC للتحكم عن بعد في الطائرة، والذي يأتي بتحسينات كبيرة في التصميم تتضمن شاشة كبيرة الحجم، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر: بوابه المتميز

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