تفاصيل..غضب كبير بسبب مشكلة خطيرة تواجه الآلاف من مستخدمي هواتف سامسونج ..

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كشفت تقارير أن الآلاف من مستخدمي هواتف Galaxy S20 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية يعانون من مشكلة خطيرة متعلقة بشاشات هواتفهم حيث تفاجأ المستخدمون بوجود وميض متعدد الألوان على الشاشة.



وبحسب موقع PhoneArena فإن هذه المشكلة ليست حديثة تماما ولكن ظهرت العام الماضي في هواتف Galaxy S20 بعدما ظهرت خطوطا بيضاء على شاشات الهواتف وقامت سامسونج حينها بإصلاح عدد من الهواتف، ولكن يبدو أن المشكلة عادت من جديد.



وعبر عدد من مستخدمي هواتف Galaxy S20 عن غضبهم من مشكلة الشاشة في هواتفهم على عدد من المواقع منها موقع تويتر وريديت بأن هواتفهم أصبحت خارج الضمان وأنهم لا يعرفون كيف سيعالجون المشكلة مع الشركة.

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وتشير عدد كبير من الشكاوى المتطابقة الموجودة في عدد من المنتديات وكذلك على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن مالكو هواتف Galaxy S20 التى تعرضت للمشكلة بعيدة عن كونها حدثت من سوء استعمال أو إهمال أو حتى قد ارتطمت بشئ صلب.وفقا للموقع فإن شركة سامسونج لم تنشر أية بيانات رسمية حتى الآن تظهر علمها بالمشكلة أو إمكانية حلها في المستقبل، في الوقت الذي تزداد فيه المشكلة بشدة ويتزايد فيه عدد المتضررين.