5 مزايا بنظام تشغيل جوجل "أندرويد 11" لا يعرفها الكثيرون



أندرويد 11 أندرويد 11

أضافت شركة جوجل Google، من خلال نظام التشغيل أندرويد 11 التابع لها، مجموعة من الأدوات والميزات الجديدة والمفيدة لتحسين تجربة نظام التشغيل الذي يعتبر من أكثر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية استخداما في العالم.



وتوفر جوجل من خلال نظام التشغيل أندرويد 11، أدوات جديدة أيضا على شاشة هاتف أندرويد كانت قد أعلنت عنها الشركة الأمريكية بشكل حصري للجيل الجديد من نظامها التشغيلي، والبعض الآخر تمت ترقيته من الإصدار السابق Android 10.



لذلك إليكم مجموعة من أفضل مميزات نظام التشغيل أندرويد 11 والتي لا يستخدمها الكثيرون:

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أفضل 5 مزايا بنظام تشغيل جوجل "أندرويد 11" لا يعرفها الكثيرون1. فقاعات الدردشة:تقدم شركة جوجل من خلال نظام التشغيل أندرويد 11، ميزة تدعى Bubbles أو فقاعات الدردشة، والتي ظهرت لأول مرة في الإصدار الأسبق Android 10، ولكن لم يتم طرحها بشكل رسمي إلا في الإصدار الحادي عشر، تشبه طريقة عمل فقاعات الدردشة تطبيق "فيسبوك ماسنجر"، فعندما تصلك رسالة جديدة على أي تطبيق مراسلة موجود على هاتفك تقوم الميزة بعرض "رأس الدردشة" على الجانب الأيمن من شاشة هاتفك للرد على المحادثة دون الحاجة إلى فتح التطبيق بالكامل للقيام بذلك، فهي طريقة سريعة وسهلة توفرها لك جوجل من أجل الوصول إلى جميع تطبيق المراسلة والتنقل بحرية في نفس الوقت بين جميع التطبيقات على هاتفك.2. تسجيل الشاشة:هناك الكثير من التطبيقات على متجر "جوجل بلاي"، والتي تعمل على تسجيل كل ما يحدث على شاشتك، ولتوفير مساحة التخزين بهاتفك قررت شركة جوجل أخيرا إضافة ميزة جديدة تسمى "تسجيل الشاشة" أو Screen Record، وهي وظيفة مدمجة داخل إعدادات نظام التشغيل أندرويد 11، حيث تمنحك الشركة خيارا في مربعات الإعدادات السريعة للوصول للميزة لتسجيل كل ما يحدث على شاشة هاتفك بسهولة، دون الحاجة إلى تحميل تطبيق تابع لأي جهة خارجية لتسجيل الفيديو من الشاشة.3. منح التطبيقات الإذن لمرة واحدة:قدمت شركة جوجل بنظام التشغيل أندرويد 11، ميزة جديدة تمنحك المزيد من التحكم في الخصوصية والأمان أكثر من أي وقت مضى، وذلك من خلال منح التطبيقات أذونات معينة لمرة واحدة فقط دون الحاجة إلى تكرار الأمر، فعند القيام بتثبيت تطبيق ما لأول مرة، سيسألك نظام التشغيل عما إذا كنت تريد منح أذونات التطبيق طوال الوقت أو عند استخدامه فقط، مما يمنع التطبيقات التى تستخدم مزايا هاتفك من الوصول إليها إلا مرة واحدة فقط أثناء استخدام التطبيق.4. سجل الإشعارات:وفرت لك شركة جوجل، ميزة مهمة خاصة بالإشعارات والتي يمكنكها أن تساعدك في استعادة سجل الإشعارات بالكامل في حال إذا قمت بمسح إشعار وندمت عليه على الفور لأنك لا تتذكر محتواه، حيث سيتيح لك "سجل الإشعارات" الجديد المدمج في إعدادات أندرويد 11، رؤية جميع الإشعارات التي قمت بمسحها في آخر 24 ساعة، ويمكنك تفعيل الميزة من خلال قسم "'التطبيقات والإشعارات" الموجود بإعدادات هاتفك، وتمكين الزر بجوار خيار سجل إشعارات أو Notification history.5. جدولة المظهر الداكن:جلبت شركة جوجل ثيم المظهر الداكن أو ما يعرف في عالم تطبيقات الهواتف الذكية بـ "الوضع الليلي"، كميزة مدمجة في إعدادات نظام التشغيل Android 10، حيث تمكنت من توافق المظهر الداكن الشهير مع نظامها البيئي من أجل توفير عمر البطارية وتقليل الضغط على عينيك في المساء وساعات الصباح لبعض الوقت، ولكن بدلاً من الحاجة إلى تشغيله وإيقاف تشغيله يدويا، أضافت ميزة جديدة لـ نظام التشغيل Android 11 تتيح للملايين المستخدمين جدولة أوقات تشغيل ميزة الوضع الليلي، والتي يمكنك باستخدامها تشغيل أوإيقاف الميزة في وقت محدد من اليوم.