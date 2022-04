مواصفات و سعر هاتف Motorola Moto G52

Motorola Moto G52 Motorola Moto G52

Motorola Moto G52، هو أحدث هاتف متوسط، من موتورولا، تم الكشف عنه، يوم 12 أبريل، بأحد أفضل المعالجات المتوسطة، وبنظام التشغيل الأحدث، ليكون بذلك، من أرخص الهواتف، التي تعمل بنظام، أندرويد 12، وبطارية ضخمة، تدعم شحنا سريعا، بقوة 30 واط، بالإضافة إلى، شاشة بشكل الثقب، تدعم معدل تحديث 90 هرتز، ومستشعر كاميرا رئيسي، بدقة 50 ميجا بكسل، وبحجم مستشعر كبير، والعديد من المواصفات المميزة، التي سنتعرف عليها، خلال السطور القادمة، وإليكم الآن، سعر ومواصفات الهاتف Motorola Moto G52.



مواصفات الهاتف موتو جي 52

موعد الإعلان والإطلاق: أعلنت موتورولا عن، هذا الهاتف، يوم 12 أبريل، وستقوم بطرحه للبيع، في وقت لاحق، من شهر أبريل الجاري.



أبعاد الهاتف: الهاتف موتورولا موتو جي 52، يتوفر بأبعاد، الارتفاع 160.1 ملم، × العرض 74.5 ملم، × سمك 8 ملم، وبوزن خفيف جدا، يبلغ 169 جراما.

الهاتف Motorola Moto G52الشبكة: شبكات الاتصال، التي يدعمها، Motorola Moto G52، هي الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى، Wi-Fi 5 (ac)، مع العلم بأن، هذا الهاتف، يدعم تركيب شريحتي اتصال، من نوع، Nano-SIM.المعالج: يتم تشغيل، هذا الهاتف، بالمعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، والذي يتكون من، 4 أنوية Kryo 265 Gold، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 265 Silver، بسرعة 1.9 جيجا هرتز، بحانب معالج رسوميات، من فئة، Adreno 610.الشاشة: هاتف موتورولا الجديد، مصمم حول شاشة، AMOLED، حجمها 6.6 بوصة، ودقتها 2400×1080 بكسل، وجودتها FHD+، ومعدل تحديثها، يبلغ 90 هرتز، بالإضافة إلى أنها، تحتوي على، ثقب كاميرا سيلفي، في المنتصف.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، لهذا الهاتف، تأتي بسعة 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة 4 جيجا رام، ويمكن توسيع الذاكرة الداخلية، من خلال، بطاقة ذاكرة خارجية، microSD.الكاميرات الخلفية: يحتوي هاتف Motorola Moto G52، على 3 كاميرات، في الخلف، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، والكاميرات الخلفية، تدعم تسجيل فيديو، بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، خاصية panorama، وHDR.الكاميرا الأمامية: الهاتف موتورولا موتو جي 52، يضم كاميرا سيلفي، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.نظام التشغيل: هذا الهاتف، يعمل بواجهة المستخدم، الأحدث من موتورولا، والتي تستند على، نظام التشغيل، Android 12.البطارية: وعلاوة على ذلك، فإن البطارية ليثيوم بوليمر، تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 30 واط، (منفذ الشحن، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0).مميزات Motorola Moto G52دقة الكاميرات الخلفية، جيدة للغاية، في هذه الفئة السعرية، وتعد بتجربة التقاط صور، أكثر من رائعة، بفضل خصائص التصوير المدعومة، كما أن، جودة تصوير الفيديوهات مقبولة، ولكن كنا نطمح، أن تكون 4K، بدلا من FHD+.على الرغم من، أن سعة البطارية كبيرة، إلا أن، عملية الشحن الكاملة، لا تستغرق، سوى 65 دقيقة فقط، وذلك بفضل، تقنية الشحن السريع، التي تأتي، بقوة 30 واط.يعمل بأحدث، نظام التشغيل، من جوجل، وبأحدث إصدار من، واجهة MyUX، الخاصة بشركة Motorola.الكاميرا الأمامية، تصل بدقة عالية، وبعدسة واسعة، وتعتبر أفضل من المنافسين، وجودة تصوير الفيديوهات، هي نفس الجودة، التي تدعمها، الكاميرات الخلفية.التصميم الأمامي والخلفي، جديد ورائع للغاية، حيث إن، الشاشة تأتي بشكل الثقب، بدلا من النوتش، وتدعم معدل تحديث عاليا، وخاصية Always On Display، والواجهة الخلفية، مشابهة للهواتف الرائدة، من الشركة الأمريكية، علما بأن، هاتف Motorola Moto G52، يصل بخامات تصنيع، مقاومة للماء، والغبار.يتوفر مع، ذاكرة داخلية، كبيرة جدا، ومع ذلك، يمكن زيادتها، حتى 1 تيرا بايت، من خلال، تركيب كارت ميموري، MicroSD، بدلا من، إحدى الشرائح.يدعم مكبرات صوت ستريو، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، مع دعم، إصدار Bluetooth 5.0، ونظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, GALILEO.يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، كما أنه، يدعم مستشعر التسارع، ومستشعر الدوران، ومستشعر القرب، ومستشعر البوصلة.يدعم خاصية NFC، (حسب السوق، أو المنطقة)، وهذا يعني أن، الهاتف Motorola Moto G52، لن يدعم هذه الخاصية، إلا في، دول معينة.عيوب موتورولا موتو جي 52معالج التشغيل جيد، ولكنه ليس الأفضل، مع هاتف، بمثل هذا السعر، حيث توجد هواتف منافسة، بأسعار متقاربة، تصل بمعالج يدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، ومع ذلك، فإن المعالج، لا يزال يقدم الأداء المقبول، أثناء تشغيل الألعاب، والبرامج الثقيلة.سعة الذاكرة العشوائية، أصغر من المتوقع، ولكن يمكن زيادتها، حتى 9 جيجا رام، بالاعتماد على، ذاكرة التخزين، وهذه إحدى المميزات، التي سيوفرها، Android 12، للهاتف Motorola Moto G52.لا يدعم، تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، MicroSD، في نفس الوقت.الكاميرات الخلفية، معرضة للخدش، أو الكسر، بكل سهولة، بسبب بروزها، بشكل كبير عن الظهر.يتوفر للشراء، بلونين فقط، وهما الأبيض، والرمادي.سعر الهاتف Motorola Moto G52سعر الهاتف Motorola Moto G52، يبلغ حوالي، 270 دولارا أمريكيا، ما يعادل 250 يورو، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام.