تشويق ريلمي للهاتف Realme Q5 Pro وتحدد موعد وصوله



Realme Q5 Pro Realme Q5 Pro

نشرت اليوم، شركة ريلمي، بعض الإعلانات التشويقية، التي تشوق فيها، لهاتفها القادم، Realme Q5 Pro، حيث كشفت عن، بعض مواصفاته الرئيسية، بما في ذلك، البطارية التي ستصل، بسعة 5000 ملي أمبير، وستدعم شحنا سريعا، بقوة 80 واط، والمعالج Snapdragon 870، الذي سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وبنظام أندرويد 12، الأحدث على الإطلاق، مع واجهة Realme UI 3.0، بالإضافة إلى أن، الشركة أكدت أنها، ستعلن رسميا، عن هذا الهاتف، يوم 20 أبريل، خلال حدث ضخم، سيقام في الصين، وخلال هذا المقال الجديد، دعونا نتعرف على، كل ما يخص، هاتف Realme Q5 Pro.



مواصفات الهاتف Realme Q5 Pro

على الرغم من، أن هذه الإعلانات التشويقية، لا تكشف عن، جميع المواصفات، إلا أن، هناك تقارير سابقة، من منصات اختبار الأداء، تكشف عن، جميع مواصفات الهاتف Realme Q5 Pro، بما في ذلك، منصة Geekbench، التي أكدت أن، معالج تشغيل، هذا الهاتف، سيكون ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 870 5G، المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر، ومعالج الرسوميات، سيكون Adreno 650، كما أنه، سيعمل بواجهة Realme UI 3.0، التي تستند على، نظام Android 12، وسيتوفر مع، ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.



وبخصوص الشاشة، فستأتي من نوع، AMOLED، وبحجم 6.62 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبسطوع يبلغ 1300 شمعة، في البوصة، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبدعم HDR10+، بالإضافة إلى أن، الكاميرات الخلفية، ستأتي بدقة، 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبمستشعر حجمه 26 ملم، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.3، وبمستشعر حجمه 16 ملم، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وهذه الكاميرات، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30، و60 إطارا، في الثانية، وستدعم أيضا، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، مع العلم بأن، الهاتف Realme Q5 Pro، سيضم كاميرا أمامية، في ثقب، في أعلى الزاوية اليسار، وستأتي بمستشعر حجمه، 26 ملم، وبدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وستدعم تسجيل فيديو، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، خاصية EIS.

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ووفقا لشركة ريلمي، فبطارية الهاتف Realme Q5 Pro، ستأتي بسعة 5000 ملي أمبير، وستدعم الشحن السريع، بقوة 80 واط، وسيتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، وعلاوة على ذلك، فإن المميزات الأخرى، ستتمثل في، مكبرات صوت ستريو، ومستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الشاشة، كما أن، هذا الهاتف، سيدعم خاصية NFC، وإصدار Bluetooth 5.1، واتصال Wi-Fi 6، وسيدعم أيضا، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS with dual-band A?GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC.ومع ذلك، سيتوجب علينا، الانتظار حتى، يوم 20 أبريل، لمعرفة سعر ومواصفات الهاتف Realme Q5 Pro، ولمعرفة ما إذا، كانت الشركة ستعلن، عن إصدارات أخرى، بجانب هذا الهاتف، أم لا.