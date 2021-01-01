ميزه جديده ليوتيوب يمنح منشئى المحتوى القصير القدرة على إعادة مزج معظم مقاطع الفيديو



يوتيوب يوتيوب

يتيح YouTube لمنشئى الأفلام القصيرة الوصول إلى مجموعة أدوات أكبر بكثير، وفقا لتقرير engadged.



وسيتمكن منشئو المحتوى من قص وإعادة مزج ما يصل إلى خمس ثوانٍ من أى فيديو مؤهل أو قصير في أفلامهم القصيرة.



ومن المفترض أن تكون الميزة متاحة للجميع على نظام iOS فى الأسابيع المقبلة، وستتوفر على Android فى وقت لاحق من هذا العام.

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والأداة مبنية على خيار إعادة خلط الصوت يوتيوب الذى أضيف العام الماضى، ولإعادة مزج مقطع فيديو عادى اضغط فوق الزر "إنشاء" ثم "قص" من خيارات إعادة المزج.ويمكنك بعد ذلك اختيار الجزء الذي تريد استخدامه في مقطع الفيديو القصير الخاص بك، وإذا كنت ترغب في إعادة مزج مقطع قصير لشخص آخر، فاضغط فوق زر القائمة المكون من ثلاث نقاط، ثم حدد قص.والأفلام القصيرة التى تعيد مزج مقاطع الفيديو الأخرى ستتضمن تلقائيًا الإسناد إلى الأصل، ويمكن لأولئك الذين لا يريدون إعادة دمج مقاطع الفيديو الخاصة بهم إلغاء الاشتراك فى YouTube Studio.وتعد إضافة أداة ريمكس الفيديو خطوة ذكية، وخيارات إعادة المزج لعب دورًا مهمًا فى نجاح TikTok ، بينما لعب Instagram وأضاف خيارًا مشابهًا فى يناير.وستمنح هذه الميزة صانعى الأفلام القصيرة الحاليين لوحة أكبر بكثير وقد تغري بعض القادمين الجدد لمحاولة صنع الافلام القصيرة أيضًا، وقد يبدو تحديد طول مقاطع الريمكس بخمس ثوان مقيدًا بعض الشيء ، ولكن يجب أن يظل المبدعون قادرون على تحقيق أقصى استفادة منها.علاوة على ذلك ، سيكون من الأسهل الآن لمنشئي الأفلام القصيرة العثور على جمهور، وستكون مقاطع الفيديو هذه متاحة للعرض على الويب وتطبيق الجهاز اللوحى على YouTube فى الأسابيع المقبلة.