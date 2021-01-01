اتعلمها..تعرف على طريقة تغيير الألوان بجهاز أيفون..



أيفون أيفون

توفر أجهزة أيفون عدة إمكانيات مصممة لمساعدة المستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية وسمعية وحركية، وأحد أبسط الخيارات التي يقدمها هاتفك هو "الألوان المتغيرة"، إليك كيفية تمكين هذه الألوان على أيفون بطريقتين ، وحتى إعداد اختصار يمكنك استخدامه لتبديل الوضع أو إيقاف تشغيله.



كيفية قلب الألوان على جهاز أيفون



سيؤدي قلب الشاشة إلى تبديل كل لون إلى نقيضه تمامًا، لذا فإن أي شيء أبيض يتحول إلى اللون الأسود، وأي شيء أزرق سيتحول إلى اللون البرتقالي، والعكس صحيح.

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قد يبدو الأمر غريبًا لبعض المستخدمين، لكنه جيد للمستخدمين الذين يعانون من عمى الألوان أو مشاكل في قراءة الشاشات الساطعة.خطوات يجب اتباعها لتشغيله:1. افتح تطبيق الإعدادات على أيفون وانتقل لأسفل لتحديد إمكانية الوصول. حدد العرض وحجم النص.3. قم بالتمرير لأسفل قليلاً، وستجد خيارين: قلب ذكي وعاكس كلاسيكي.• سيعكس Smart Invert الألوان فقط عندما يكون لديك تطبيق مفتوح، وستعمل الشاشة الرئيسية وشاشة Lockscreen على كتم الألوان قليلاً.كما أنه لا يؤثر على أي صور أو مقاطع فيديو، سواء تم حفظها على هاتفك أو من تطبيق أو على الكاميرا.• يعكس Classic Invert كل ما يظهر على شاشتك، بغض النظر عن مصدره، ويتضمن ذلك مقاطع الفيديو والصور، بالإضافة إلى الكاميرا الخاصة بك.4. حدد أحد الخيارين وسيصبح ساري المفعول على الفور.كيفية إعداد اختصار ألوان مقلوبةإذا لم تكن بحاجة إلى ألوان معكوسة طوال الوقت، فيمكنك استخدام خيار Accessibility Shortcuts لتشغيل الميزة وإيقافها بسرعة.يتيح لك هذا تشغيل الألوان المعكوسة عن طريق الضغط ثلاث مرات على زر الطاقة الموجود على جانب جهاز أيفون.1. افتح تطبيق الإعدادات وحدد خيار إمكانية الوصول مرة أخرى.2. قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل هذه الصفحة وحدد اختصار إمكانية الوصول.3. في القائمة التي تفتح، حدد إما Classic Invert أو Smart Invert من القائمة.يمكنك أيضًا تحديد كليهما، إذا قمت بذلك، فسيؤدي الضغط الثلاثي على زر الطاقة إلى إظهار قائمة تتيح لك اختيار أيهما لتنشيطه.