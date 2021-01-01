بقوة 395 حصان الكشف عن رنج روفر فيلار HST



رنج روفر فيلار HST رنج روفر فيلار HST

كشفت لاندروفر عن أحدث وأقوى نسخة من رنج روفر فيلار HST عالية الأداء بتحسينات على التصميم البصري والأداء الرياضي.



بداية، حصلت السيارة على تطعيمات باللون الأسود تميزها عن الفئات الأخرى من السيارة مع جنوط قياس 21 إنش، ووفرت لاند روفر ألوان خارجية خاصة بالإضافة للفرش الداخلي الأسود.



تأتي السيارة مع نظام تنقية الهواء Cabin Air Purification Plus ذكية تتفاعل مع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وتأتي أيضاً بحزمة واسعة من أنظمة مساعدة السائق تشمل مثبت السرعة المتكيف ونظام المساعدة في التوجيه وكذلك حزمة Park Assist Pack مع كاميرات محيطية ثلاثية الأبعاد.

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أعلنت الشركة عن سعر فيلار HST في المملكة المتحدة بسعر 73,815 جنيه استرليني، ما يعادل 361,125 ريال سعودي.