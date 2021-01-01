«رام» تطمح في غزو العالم.بمساعدة TRX..

مع ظهور موديلات جديدة في قطاع الشاحنات كاملة الحجم تساءل الكثيرون إذا كانت «رام» ستدخل في إطار المنافسة، وهنا أوضح مايك كوفال، الرئيس التنفيذي لشاحنات «رام» أن وجود TRX أكثر قوة، وبعد ذلك انتقلت الشركة المصنعة إلى أمور أكثر منطقية، مثل مجموعة نقل الحركة الجديدة ذات 6 عجلات.
بحسب CarBuzz، أوضح «كوفال» أنها في حالتها الحالية ينتج المحرك التوربيني المزدوج السداسي المستقيم إما 400 حصان أو أكثر من 500 حصان، مشيرًا أن القوة والعزم اللذان يمكنهم توفيرهما مع نظام الطاقة هذا أفضل من محرك Hemi V8
من الجدير بالذكر أنه لن يتم التخلي عن محرك Hemi V8، حيث لا يزال طلب السوق موجودًا، إذ أوضح أن الكهرباء لا يمكن أن تحد من عروض منتجاتها، فعندما يتم إطلاق EV Ram في عام 2024، ستظل التشكيلة تشتمل على محرك V6، وHemi V8، وTwin-turbo على التوالي.
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