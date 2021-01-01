«رام» تطمح في غزو العالم.بمساعدة TRX..



رام رام

مع ظهور موديلات جديدة في قطاع الشاحنات كاملة الحجم تساءل الكثيرون إذا كانت «رام» ستدخل في إطار المنافسة، وهنا أوضح مايك كوفال، الرئيس التنفيذي لشاحنات «رام» أن وجود TRX أكثر قوة، وبعد ذلك انتقلت الشركة المصنعة إلى أمور أكثر منطقية، مثل مجموعة نقل الحركة الجديدة ذات 6 عجلات.



بحسب CarBuzz، أوضح «كوفال» أنها في حالتها الحالية ينتج المحرك التوربيني المزدوج السداسي المستقيم إما 400 حصان أو أكثر من 500 حصان، مشيرًا أن القوة والعزم اللذان يمكنهم توفيرهما مع نظام الطاقة هذا أفضل من محرك Hemi V8



من الجدير بالذكر أنه لن يتم التخلي عن محرك Hemi V8، حيث لا يزال طلب السوق موجودًا، إذ أوضح أن الكهرباء لا يمكن أن تحد من عروض منتجاتها، فعندما يتم إطلاق EV Ram في عام 2024، ستظل التشكيلة تشتمل على محرك V6، وHemi V8، وTwin-turbo على التوالي.

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فيما أوضح «كوفال» أن الاهتمام والطلب على منتجات «رام» على مستوى العالم لم يكن أعلى من أي وقت مضى، وذلك بفضل TRX، والآن اكتسبت العلامة التجارية قوة وطلبًا على الصعيد العالمي.بينما أوضح أن الهدف الرئيسي هو سيارة كهربائية تلبي احتياجات العملاء بشكل أفضل، إذ يلعب العملاء الحاليون دورًا كبيرًا في تطوير السيارة، حيث كشف «كوفال» أن مهندسي «رام» قاموا بالفعل بإجراء تغييرات على السيارة كنتيجة مباشرة لتعليقات العملاء.وأضاف أنه في وقت لاحق من هذا العام، سنطلق جولة Ram Real Talk، وستمنح عملائها الفرصة للتحدث إلى الأشخاص الذين يصنعون السيارة بالفعل، وسيؤدي ذلك إلى حد كبير إلى توسيع اتجاه سيارة رام.