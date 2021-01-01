تعرف على االأسباب التى تومض إشارة الانعطاف بشكل سريع ومتكرر



إشارة الانعطاف إشارة الانعطاف

يستخدم السائقين إشارة الانعطاف كوسيلة الاتصال بالسائقين الذين حولهم، فمن خلالها يمكن للسائق إخبار السائقين الآخرين بالاتجاه الذي يخطط للذهاب إليه، كما لدي إشارة الإنعطاف متوسط ??إيقاع وميض معين في الدقيقة، لكن عندما يتواجد خطأ في إشارة الإنعطاف، يمكن أن يزيد معدل سرعة الوميض أو صوت النقرة، لكن ما الذي يسبب هذه الزيادة؟، تابع القراءة لتتعرف على السبب، وفقًا لـ sundevil auto



لماذا تومض إشارة الانعطف بسرعة؟



يعتمد تيار الدائرة في السيارة على حسابات معينة في التيار والمقاومة والجهد، وعند حدوث تغيير في أياً من هذه العناصر يمكن أن يتسبب ذلكفي تغير توقيت الوميض.

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تشمل الأسباب الشائعة للوميض السريع ما يلي:1. المصباح التالفالمصباح التالف من أكثر الأسباب شيوعًا لإشارة انعطاف سيارة غير المنتظمة، إذ يقطع المصباح الفاشل المقاومة في الدائرة، ويرسل تيارًا متغيرًا عبر الإشارة، ولتحديد ما إذا كانت المصابيح تالفة، قم باختبار كل اتجاه إشارة لمعرفة ما إذا كانت المصابيح تالفة أم لا، وتحقق أيضاً من وجود جزء مظلم أو غائم على الجزء الزجاجي من المصباح.2. جهد كهربي غير كافٍتعد المفاتيح المركبة المتسخة أو التي تحتاج إلى تنظيف مؤشرات واضحة على أن الوصلات في حالة سيئة، وعلى نفس المنوال يمكن أن يتسبب الاتساخ في مشكلة وميض مؤشر الانعطاف.3. الجهد الكهربي قليلإذا كان هناك نقص في الجهد الكهربائي في السيارة، فمن الممكن أن يومض المؤشر بسرعة.4. وصلات تالفةيمكن أن تتسبب الحرارة درجات الحرارة العالية، أو الظروف البيئية الأخرى، في التآكل، أو الوصلات الغير متصلة مما يغير المقاومة وسرعة الوميض.