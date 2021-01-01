زياده اسعار تويوتا راش 2022 في مصر



تويوتا راش 2022 تويوتا راش 2022

شهدت الفترة الماضية إعلان وكيل تويوتا في مصر عن رفع أسعار موديل 2022 من تويوتا راش كباقي سياراتها في السوق المصري، حيث ذكر الوكيل أن هذه الزيادة تتراوح من 20 إلى 25 ألف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار الفئات المتاحة من راش 2022 كالتالي:



- فئة أولى من 345 إلى 370 ألف جنيه (زيادة 25 ألف جنيه).



- فئة ثانية من 370 إلى 390 ألف جنيه (زيادة 20 ألف جنيه).

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جدير بالذكر أن الوكيل يقدم هذا الموديل بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 103 حصان و136 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات ينقل قوته للعجلات الخلفية للسيارة (خاصية الدفع الخلفي).وتشمل التجهيزات التي يقدمها الوكيل مع هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية جانبية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.- إطارات باطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة (17 بوصة بالفئة الثانية).- مصابيح أمامية وخلفية LED.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات وراديو.- بلوتوث.- مقعد للسائق قابل للتعديل يدويا.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- مرايات جانبية كهربائية.