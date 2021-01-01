وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يُصدر 4 قرارات لإزالة تعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينتي (ملوي والفشن الجديدتين – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي).
الجزار: نطبق القانون حفاظاً على المظهر الجمالي ولمنع ظهور أي عشوائيات
وأكّد وزير الإسكان، مواصلة وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة تطبيقاً للقانون وحفاظاً على مظهرها الجمالي ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.
ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ومدينتي ملوي والفشن الجديدتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.
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