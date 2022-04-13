سعر الذهب فى مصر اليومَ الأحد 17 أبريل 2022



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارا، متأثرةً بالثبات على آخر التعاملات الأسبوعية للبورصة العالمية مساء أمس عند مستوى 1974 دولارًا للأوقية



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 680 جنيهًا.



وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 874 جنيها.

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كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1020 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1166 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5100 جنيه.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10200 جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20400 جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8210 جنيهات.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم:لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك "تماشيًا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية:استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب على 1974 دولارا للأوقية، ومع ذلك، استعد المعدن الأصفر للمكاسب الأسبوعية الثانية على التوالي حيث أدت الحرب في أوكرانيا واتساع الضغوط التضخمية إلى تعزيز المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.