7 نصائح لتقوية قلب طفلك بدون عنف

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تشتكى الكثير من الأمهات اللاتى لديهن عدد أطفال فى نفس المرحلة العمرية أو متشابهين فى الأعمار من أن أحد أبنائهم خواف وحتى الأطفال الأصغر سنًا منه يضربونه، ويشعرون بالحيرة بشأن كيفية تقوية قلب الطفل دون أن يجعلونه طفلاً عنيفًا، لذا نتناول خلال هذا التقرير مع شيماء عراقى استشارى تعديل السلوك نصائح للتعامل مع هذه المواقف ولكن بطرق إيجابية وبدون تعنيف للطفل المعتدى عليه.



وقالت استشارى تعديل السلوك لـ اليوم السابع "بعض الأمهات تخفق فى التعامل مع خوف طفلها الذى يتم ضربه من أخوه، لكن يصعب عليها التعامل معهم والفصل بينهم، خاصة لو أن سن الأطفال متقارب فى العمر فيكون الطفل الأصغر والعكس تحت وطأة الضرب والعنف المتواصل من أخوه عن طريق أخذ لعبته وعدم السماح له بالاستمتاع بالأشياء المفضلة لديه فيتعرض أيضًا للضرب وشد الشعر والعض والركل والاستحواذ على ممتلكاته، وهنا يجب على الأمهات مساعدة طفلها للمواجهة وتقوية ثقته بنفسه.





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ادعمى طفلك:عليكِ بتدعيم طفلك فى وقت الاعتداء عليه أو أخذ ممتلكاته بالرفض، وأن يواجه ويكسر خوفه لأخذ أشيائه دون أن يؤذى نفسه بالمشاجرة مع الآخر، وأيضًا عليكِ أن تشاركى صغارك اللعب وتحاولي أن توضحي لهم قيمة العطاء والإيثار وغرس حب المشاركة والتعاون بينهم.المساواة:احرصى على المساواة بين أطفالك وعدم تفضيل أحدهم على الآخر وعليكِ بتعليمهم أن يقتسموا الأشياء سويا عند شرائك لعبة أو وجبة طعام عليكِ أن تخبريهم بأنهم يقتسموها سويا وهذه قد يعمل على تنمية روح المشاركة وعدم التمسك بالأشياء وأيضًا يفضل أن تغرسي فكرة التبادل بينهم بين أشيائهم المفضلة.قوى قلبه:تتبعى مصدر خوف طفلك وعليكِ أن تبعدينه عن أى مثيرات تحفز خوفه أومشاهدة أفلام كارتونية تنمى فيه روح الجبن ومشاعر الخوف والاستسلام ولكن كوني ذكية في طريقة التعامل وقوي قلب طفلك عن طريق مشاهدة مقاطع كارتونية خفيفة يكتسب من خلالها الشجاعة أو إلقاء عليه قصص تحكي عن الشجاعة الإيجابية.غرس مشاعر الحب:خططى بطريقة جديدة عند التعامل مع أطفالك يفضل أن تقومى بتطبيق خططك عن طرق غرس الحب والشجاعة بداخلهم ونبذ العنف بينهم وغرس مشاعر الخوف على الأخر والحب والتعاون بينهم وذلك يتحقق بالمشاركة مثلا فى تعاون ترتيب الألعاب والكتب.احذري الصراخ على الطفل المعتدى عليه:عليكِ بعدم الصراخ فى وجهه طفلك المعتدى عليه وتخويفه وهزيمته نفسيًا لمجرد عدم استطاعته الدفاع عن نفسه والتعبير عن مخاوفه بشكل آمن.ممارسة الرياضة:ممارسة الرياضة من أكثر الطرق نجاح فى معالجة الكثير من المشاكل عند الأطفال، فيفضل أن تحفزى طفلك على ممارسة لعبة معينة، وتكون قائمة على خلق الثقة بالنفس والإقدام والشجاعة والقدرة على مواجهه الآخر.احذرى تدليل للطفل الأخر:التدليل الزائد لطفلك يجعله يشعر بأنه له حق فى امتلاك الأشياء وحرية التصرف دون عقاب أو سؤال لأنه يعلم مدى حبك وتدليلك له فيستغل ذلك ويقوم بإيذاء من حوله لأخذ ما يفضله وقتما يشاء.