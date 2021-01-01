تهدد آلاف التماسيح زوار مهرجان ترفيهي شهير

تهدد التماسيح تنظيم مهرجان "ماردي غرا" في ريو دي جانيرو، وذلك بعدما رصدت وهي تخرج بأعداد من الأنهار والبحيرات إلى اليابسة.
ويعد المهرجان الذي يستمر على مدار أربعة أيام، حدثا سياحيا مهما في البرازيل إذ يحضره قرابة مليوني شخص يوميا.
وبحسب دعاة الحفاظ على البيئة، فإن تماسيح "الكيمن"، والتي يصل طولها لـ13 قدما، ويبلغ وزنها 12 كيلوغراما، شوهدت وهي تتجول في شوارع المدينة تحت أشعة الشمس، وأحيانا ضمن مجموعات.
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