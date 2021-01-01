اعرف الحكاية..صورة عادية لطفل تكشف إصابته بالسرطان..



السرطان السرطان

كشفت إحدى الأمهات إن صورة لطفلها بينت سرا خطيرا، وهو أن وهج أبيض في عينه ماهو إلا ورم سرطاني، وفقا لموقع موقع مترو. قالت ليوني أورد إنها بدأت تلاحظ وهجًا على عين ابنها كيليان كويلز الأيسر البالغ من العمر عامًا واحدًا، وتم تشخيص إصابة الطفل بالورم الأرومي الشبكي - وهو نوع نادر من سرطان العين - بعد خضوعه لعدة اختبارات، وفقد الطفل الآن بصره في عينه اليسرى بسبب ورم يحاول الأطباء تقليصه بالعلاج الكيميائي.



ولاحظت الأم التوهج في بؤبؤ عين ابنها لأول مرة في أغسطس، ولكنها اعتقدت أنه انعكاس للضوء، ولكن في أكتوبر، بدأ الأمر في الظهور بشكل أكبر وبدا وكأن كان لديه "عين قطة"، لذلك طلب والدا الطفل مشورة الأطباء.



وفقد كيليان الرؤية في عينه اليسرى نتيجة نمو الورم في العصب البصري، ويخضع الآن للعلاج الكيميائي المستهدف من أجل تقليصه.

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والآن تحث الأم البالغة من العمر 33 عاما باقى الأباء على ملاحظة التوهج الذى قد يطرأ على أبنائهم، لأن الوعي بهذه العلامة المنذرة يمكن أن ينقذ بصر الطفل - وفي النهاية حياته.وقالت ليوني، من هيبورن، تاين ووير "تخفي تلك الصورة السعيدة والمبتسمة له سراً يمكن أن يكون مميتاً إذا لم يتم اكتشافه في الوقت المناسب".