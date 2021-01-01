عادات سيئة فى العناية بالشعر عليك التوقف عنها



العناية بالشعر العناية بالشعر



اقترب وقت السفر والاستمتاع بالهواء الطلق والاسترخاء أمام البحر، لكن مع كل هذه المتعة يتعرض الشعر للكثير من الأضرار الناتجة عن التعرض للشمس ومياه حمام السباحة وملح البحر وغيرها، لذا إليك بعض النصائح والمنتجات الطبيعية للحفاظ على صحة شعرك خلال فصل الصيف، بهدف الحصول على شعر صحى ليست به مشكلات، لذا يستعرض اليوم السابع بعض العادات السيئة التى قد تضر بالشعر خلال فصل الصيف والتى يجب تجنبها تماماً وفقاً لموقع "timesofindia" كما يلى:







عدم حماية الشعر من أشعة الشمس:

تعمل أشعة الشمس الشديدة على إتلاف الشعر، ما يؤدى إلى فقدان الكثير من فيتامينات وبروتينات وزيوت الشعر الطبيعية، التى تعمل على بنية شعر متينة وصحية، يمكنك بالتأكيد الاستمتاع بالشمس مع ارتداء القبعات أو واقيات الشعر الحرارية.

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ربطة الشعر البلاستيك:عليك اختيار الإكسسوارات التي لا تتسبب في إتلاف الخصلات وفكها بعناية، دون شد شعرك أو تكسيره، فعليك الامتناع عن تصفيفات الشعر التي تشده بشكل كبير، والربطات المصنوعة من البلاستيك الذي يتلف الشعر.عدم حمايته فى حمام السباحة أو البحر:الشعر الجاف، بمجرد ملامسته للماء يمتصه مثل الإسفنج، ومياه البحر بها ملح، والملح يزيل الترطيب الطبيعي والزيوت الطبيعية، اما حمامات السباحة فتحتوي على الكلور، والذى يترك الشعر جافًا وضعيفًا وهشًا بسبب انخفاض درجة الحموضة فيه.بغض النظر عما إذا كان البحر أو حمام السباحة، عليك دائمًا ترطيب شعرك بالماء النظيف قبل وبعد، وإذا لزم الأمر ، استخدمي كريمات الترطيب بدون شطف، من ماركة لا تضر بالبيئة.اختيار منتجات غير مناسبة:اختارى المنتج المناسب لحماية شعرك وزيادة ترطيبه، اختارى علاجا مغذيا، وحاولى استخدامه كلما شعرت بالحاجة لذلك، ابحثى عن منتج نباتى، والذى يعمل على الاعتناء بشعرك والحفاظ على ترطيبه.