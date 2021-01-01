إفطار 16 رمضان.. طريقة عمل طاجن الجمبرى بالصوص الأبيض



طاجن الجمبرى بالصوص الأبيض طاجن الجمبرى بالصوص الأبيض



طاجن الجمبرى بالصوص الأبيض من أكثر الأكلات الغنية بالفسفور والعناصر التى تمد الجسم بالطاقة، لذا من الممكن أن تتناول طاجن الجمبرى بالصوص الأبيض على مائدة إفطار اليوم الخامس عشر من رمضان مع الشيف فاطمة عبد المنعم بطعم شهى، وتقدم كذلك طريقة عمل طبق شوربة السي فود الغنية أيضًا بالعناصر المغذية وأيضًا من الممكن أن يتم تناول طبق سلطة خضراء أو طبق أرز أبيض على حسب الرغبة.







طريقة عمل طاجن الجمبري بالصوص الأبيض وشوربة السي فود :

المكونات :

250 جرام جمبري بدون قشر

قد يعجبك أيضا...

250 جرام جمبري بالقشور250 جرام كاليمارى4 حبات كابوريا250 جرام محاركوب كريمة طهيملح وفلفل أسود وشطةفلفل ألوانبصل شرائحثوم مفروممكعب زبدةلتر ماءكوب صغير دقيقكوب حليبكوب جبنة موزاريلاطريقه تحضير طاجن الجمبرى بالوايت صوص:فى وعاء نضيف الزبدة والبصل والثوم ونقلب لمدة 30 ثانية ثم نضيف فلفل الألوان وكريمة الطهى ونترك الخليط على النار لمدة 3 دقائق يجب تحضير طاجن متوسط ونضيف الجمبري المقشر ثم نضيف الصوص الأبيض ثم نضيف الجبنة ونقوم بإدخاله فرن ساخن لمدة 15 دقيقة يقدم مع شوربة السي فود والارز البسمتي الأبيض وبعض المقبلات.تحضير شوربة السي فود:يجب غسل المأكولات البحرية جيدا ونقسم الكابوريا إلى نصفين في وعاء على النار، ونضيف الزبدة مع البصل والثوم المفروم ونقلب قليلا.نضيف الكابوريا والكالمار والمحار ونضيف الملح والتوابل وكوب من الماء ونتركها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.في وعاء آخر نقوم بسلق الجمبري في لتر ماء مع نضيف الملح والفلفل الأسود وشرائح البصل.ونقوم بتحضير وعاء آخر ونضيف مكعب زبدة مع الدقيق ونقلب جيدا ثم نضيف الحليب وشوربة الجمبرى، ونقوم بإضافة باقى المأكولات البحرية ونتركها على النار لمدة 5 دقائق وتقدم ساخنة.