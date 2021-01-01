إزاى الزوجة بتعبر عن تقديرها للزوج كل يوم؟



الزوجة بتعبر عن تقديرها للزوج الزوجة بتعبر عن تقديرها للزوج



تقوم العلاقة الزوجية على المودة والحب والتقدير أيضاً بين الزوجان، مما يساعد على استقرار الحياة الزوجية وتقويتها واستمرارها، ومنذ قديم الزمان تحرص الزوجة المصرية على التعبير عن تقديرها لزوجها بشكل يومي وفي كل التفاصيل الصغيرة التي نستعرض أبرزها فى هذا التقرير بمناسبة يوم تقدير الزوج.



"خدوا رأى أبوكم"

تعبر الزوجة المصرية عن تقديرها لزوجها عندما يستئذنها أحد أطفالها بالتنزه مع أصدقائه أو بشراء شىء ما أو حتى المشاركة فى الرحلة المدرسة أو أى أمر أخر، بأن تطلب منه أن يستأذن والده أولاً وينفذ أوامره، حتى لو كانت هي في الحقيقة من تصدر القرار تحرص أن يبدو الأب هو من يصدر القرارات.







"بتنفذ كلامه"

تحرص الزوجة أيضاً على تنفيذ أوامر زوجها وذلك تقديراً ولحتراماً له، كما إنها تحرص على معرفة رأيه فى كل شىء حتى فى نوع الطعام الذى تحضره .

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"التقدير على السفرة"تعبر أيضاً الزوجة المصرية عن تقديرها وحبها وإحترامها لزوجها ببعض الأفعال الصغيرة والتى منها أن تخصص له أثناء تحضير المائدة أكبر طبق والذى تضع فيه كميات كبيرة من الأرز وأكبر قطعة لحم ودجاج وذلك حتى تغذيه لأنه عامود المنزل الذى يعمل طوال اليوم ويتعب من أجل الأسرة."رأيها من رأيه"تحرص الزوجة المصرية أيضاً على تقدير زوجها أمام الأخرين حيث تؤكد إن رأيها من رأى زوجها دائماً، حتى إنها أحياناً لا تعد صديقاتها بالخروج معهن إلا بعدما تعرف رأى زوجها ."ترتب ملابسه"تعبر الزوجة المصرية أيضاً عن تقديرها لزوجها من خلال ترتيب ملابسه وغرفة نومهما، كما تحرص على تنسيق ملابسه التى يرتديها غداً عند ذهابه للعمل حتى يبدو بأفضل صورة أمام زملائه.