إزاى الزوجة بتعبر عن تقديرها للزوج كل يوم؟

تقوم العلاقة الزوجية على المودة والحب والتقدير أيضاً بين الزوجان، مما يساعد على استقرار الحياة الزوجية وتقويتها واستمرارها، ومنذ قديم الزمان تحرص الزوجة المصرية على التعبير عن تقديرها لزوجها بشكل يومي وفي كل التفاصيل الصغيرة التي نستعرض أبرزها فى هذا التقرير بمناسبة يوم تقدير الزوج.
"خدوا رأى أبوكم"
تعبر الزوجة المصرية عن تقديرها لزوجها عندما يستئذنها أحد أطفالها بالتنزه مع أصدقائه أو بشراء شىء ما أو حتى المشاركة فى الرحلة المدرسة أو أى أمر أخر، بأن تطلب منه أن يستأذن والده أولاً وينفذ أوامره، حتى لو كانت هي في الحقيقة من تصدر القرار تحرص أن يبدو الأب هو من يصدر القرارات.
"بتنفذ كلامه"
تحرص الزوجة أيضاً على تنفيذ أوامر زوجها وذلك تقديراً ولحتراماً له، كما إنها تحرص على معرفة رأيه فى كل شىء حتى فى نوع الطعام الذى تحضره .
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