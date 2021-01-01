قطع ديكور تقلل من قيمة أثاث بيتك مهما كان غالي



قطع ديكور تقلل من قيمة أثاث بيتك قطع ديكور تقلل من قيمة أثاث بيتك

يرغب كل إنسان فى أن يتفاخر بمنزله أمام الآخرين، لذلك يحرص على شراء ديكورات تتسم بالأناقة والفخامة ولكن البعض قد يخطئ عند شراء قطع الديكور التى تجعله منزله يبدو وكأنه متواضع سواء كانت ستائر أو مفروشات أو حتى لوحات فنية، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.



كيف تجعل منزلك يبدو أغلى تكلفة؟

شاركت كريشنان راجاراتنام ، البالغة من العمر 20 عامًا، والتي تدرس العمارة الداخلية والتصميم في جامعة كوفنتري نصائح للتصميم الداخلي على حسابها الشخصى بتطبيق "التيك توك"، ليبدو المنزل أغلى تكلفة.



وعبر مقطعي فيديو، نصح راجاراتنام بعدم اختيار قطع ديكور، وهى :

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1- حذرت من شراء الألحفة المجعدة لأنها تجعل المنزل يبدو رخيصًا ونصحت بشراء ملاءات السراير العادية عن المنقوشة.2- تجنب الإضاءة القديمة والتى تجعل منزل يبدو أرخص أيضًا، وكذلك الأسلاك الكهربائية المكشوفة وشماعات المعاطف فوق الباب.3- تجنب الأعمال الفنية الصغيرة وكذلك اللوحات القماشية.4- تجنب إضاءة لمبة" LED" مكشوفة.5- تجنب الستائر القصيرة جدًا.6- تجنب وجود فوضى فى الأرفف المفتوحة.نصائح لجعل المنزل يبدو أكثر تكلفةنصحت الطالبة بشراء بعض قطع الديكور التى تجعل المنزل يبدو أكثر جمالاً وتكلفة وهى:1-شراء قطعة فنية كبيرة الحجم لجدار واحد.2- شراء ستائر رومانية.3- حوض استحمام قائم بذاته.4-إضاءة قاعدة المطبخ.