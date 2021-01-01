قطع ديكور تقلل من قيمة أثاث بيتك مهما كان غالي

يرغب كل إنسان فى أن يتفاخر بمنزله أمام الآخرين، لذلك يحرص على شراء ديكورات تتسم بالأناقة والفخامة ولكن البعض قد يخطئ عند شراء قطع الديكور التى تجعله منزله يبدو وكأنه متواضع سواء كانت ستائر أو مفروشات أو حتى لوحات فنية، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
كيف تجعل منزلك يبدو أغلى تكلفة؟
شاركت كريشنان راجاراتنام ، البالغة من العمر 20 عامًا، والتي تدرس العمارة الداخلية والتصميم في جامعة كوفنتري نصائح للتصميم الداخلي على حسابها الشخصى بتطبيق "التيك توك"، ليبدو المنزل أغلى تكلفة.
وعبر مقطعي فيديو، نصح راجاراتنام بعدم اختيار قطع ديكور، وهى :
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