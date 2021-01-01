الأرصاد الجوية : احذروا طقس الساعات المقبلة (فيديو)



ارتفاع كبير فى درجات الحرارة ارتفاع كبير فى درجات الحرارة



ارتفاع كبير فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، تشهده البلاد من اليوم السبت لمدة 72 ساعة، على أن تكون ذروة ارتفاع الحرارة الأحد، لتسجل العظمى بالقاهرة 39 درجة، كما ترتفع الحرارة الصغرى أيضا، وتكون الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.





وتتأثر البلاد بمنخفض جوى خماسينى على الصحراء الغربية وهو ما يؤدى لارتفاع الحرارة، ويكون هناك رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من الصحراء الغربية السبت، وتمتد إلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد الأحد، ليسود طقس حار جاف ويكون مغبرا فى بعض المناطق.



وسرعان ما تتحسن الأجواء على غرب البلاد بدءا من الإثنين، ليشمل التحسن كافة الأنحاء يوم الثلاثاء الذى يشهد انخفاض الحرارة على كافة الأنحاء.



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين الحذر فى تخفيف الملابس واصطحاب جاكت خفيف خلال فترات الليل، وعدم الانخداع بهذا الارتفاع، خاصة وأن البلاد تشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء من يوم الثلاثاء المقبل.

