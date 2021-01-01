طائرة شحن أوكرانية تسقط محملة بأسلحة غربية



طائرة شحن أوكرانية تسقط طائرة شحن أوكرانية تسقط



أفادت قناة سكاي نيوز في خبر عاجل لها قبل قليل، بإعلان وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط طائرة شحن أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن القوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول بلغت 4000 عنصر، وأنه تم القضاء على القوات الأوكرانية في ماريوبول.



في المقابل، اكتفت سلطات كييف، بعدم التعليق على إعلان روسيا إسقاط طائرة كانت تحمل مساعدات من الغرب، فيما قالت إن قواتها لا تزال تتواجد في مصنع الحديد بماريوبول.

قد يعجبك أيضا...

على جانب آخر، قال وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا مشروعة من منظور القانون الدولي؛ حيث تشن أوكرانيا حربًا دفاعية مشروعة ضد روسيا.وذكرت وزارة الخارجية النمساوية، أنه تم حتى الآن إجلاء 500 نمساوي من أوكرانيا، إضافة إلى مرضى السرطان والحالات الإنسانية من الأوكرانيين.وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية، إنه قبل وقت قصير من اندلاع الحرب "العدوانية" الروسية في أوكرانيا تم إرسال فريق خبراء نمساوي لدعم الأزمات إلى البلاد حيث يتكون هذا الفريق من موظفين ذوي خبرة من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع.