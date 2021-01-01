طائرة شحن أوكرانية تسقط محملة بأسلحة غربية

أفادت قناة سكاي نيوز في خبر عاجل لها قبل قليل، بإعلان وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط طائرة شحن أوكرانية محملة بأسلحة غربية قرب ميناء أوديسا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن القوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول بلغت 4000 عنصر، وأنه تم القضاء على القوات الأوكرانية في ماريوبول.
في المقابل، اكتفت سلطات كييف، بعدم التعليق على إعلان روسيا إسقاط طائرة كانت تحمل مساعدات من الغرب، فيما قالت إن قواتها لا تزال تتواجد في مصنع الحديد بماريوبول.
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